بعد اتفاق الإفراج عنه.. الأسير الفلسطيني خليل عواودة يعلق إضرابه عن الطعام

علّق الأسير الفلسطيني خليل عواودة إضرابه عن الطعام الذي بدأه قبل نحو 6 أشهر، بعد التوصل لاتفاق مع إدارة السجون الإسرائيلية يحدد مدة اعتقاله.

وقالت هيئة شؤون الأسرى في بيان صحفي، إن ”الأسير الفلسطيني عواودة علق إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد التوصل إلى اتفاق مكتوب يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري، والإفراج عنه، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل“، مضيفة أن ”الأسير عواودة ووفقًا لاتفاق تعليق إضرابه وإعطائه قرارًا جوهريًا، سيبقى في مستشفى آساف هروفيه حتى تعافيه تمامًا“.

ورجحت أن يتم الإفراج عنه من المستشفى، وعدم عودته للسجون الإسرائيلية، لأن حالته تتطلب رعاية ووقتًا طويلًا للتعافي، مؤكدة أن ”الأسير خاض معركة ملحمية قدم فداها من لحمه وحياته، وصوره، أمس، خير دليل على ذلك“، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وفا).

وأشارت إلى أن ”عواودة البالغ من العمر 40 عامًا من بلدة إذنا غرب مدينة الخليل، استمر في إضرابه عن الطعام مدة 172 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداري، لافتة إلى أن ”المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي، رفضت الإفراج عنه، رغم ما وصل إليه من وضع صحي خطير جدًا، حيث بات لا يقوى على الحركة أو الحديث“.

وأوضحت الهيئة أن ”عواودة، أب لأربع بنات، وقد استأنف إضرابه، في الثاني من يوليو/ تموز الماضي، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا إلى وعود بالإفراج عنه، وأن السلطات الإسرائيلية أصدرت بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 4 أشهر، وأنه معتقل منذ 27 ديسمبر/ كانون الثاني الماضي“.