تاريخ النشر:
31 أغسطس 2022 17:00 GMT
تاريخ التحديث: 31 أغسطس 2022 17:20 GMT
"أطباء السودان": مقتل متظاهر خلال احتجاجات اليوم في الخرطوم
قالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان، اليوم الأربعاء، إن متظاهرا فارق الحياة خلال احتجاجات اليوم بالعاصمة الخرطوم. وأضافت أن المتظاهر أصيب بعبوة غاز مسيل
قالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان، اليوم الأربعاء، إن متظاهرا فارق الحياة خلال احتجاجات اليوم بالعاصمة الخرطوم.
وأضافت أن المتظاهر أصيب بعبوة غاز مسيل للدموع في الرأس وتعرض للدهس، وأن عدد القتلى منذ انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول يرتفع بذلك إلى 117 قتيلا.