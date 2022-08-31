رئيس البرلمان اللبناني يدعو مقتدى الصدر إلى العدول عن اعتزال السياسة

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الذي يرأس حزبا سياسيا شيعيا كبيرا في بلاده، رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، إلى العدول عن قراره باعتزال السياسة، بحسب ”رويترز“.

وكان بري، رئيس حركة أمل الشيعية، يتحدث إلى حشد من أنصاره الذين تجمعوا في جنوب لبنان لإحياء ذكرى اختفاء رجل الدين موسى الصدر قبل 44 عاما.

وأعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر الإثنين الماضي الاعتزال النهائي للشؤون السياسية ردًا على بيان المرجع كاظم الحائري الذي أعلن فيه اعتزال العمل المرجعي، والتوصية باتباع مرجعية المرشد الفقيه في إيران علي خامنئي.

وأمس الثلاثاء، انسحب أنصار التيار الصدري المحتجون من المنطقة الخضراء في بغداد؛ بعد دعوة زعيمهم مقتدى الصدر لهم بأن ينسحبوا خلال 60 دقيقة.

وشهدت المنطقة الخضراء، منذ، الإثنين الماضي، اشتباكات دامية، اندلعت إثر احتجاجات نفذها أنصار الصدر على خلفية إعلانه اعتزال الحياة السياسية.