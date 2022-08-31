العراق.. تأجيل البت بدعوى حل البرلمان ليوم غد الخميس

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، تأجيل البت بدعوى حل مجلس النواب المقامة من قبل التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، إلى يوم غد الخميس.

وتشترط قوى الإطار التنسيقي لحل مجلس النواب، تشكيل حكومة جديدة برئاسة المرشح الذي ستقدمه، بما يعنيه ذلك من انتخاب رئيس للجمهورية، على أن تقود الحكومة الجديدة، مرحلة انتقالية، تنتهي بانتخابات مبكرة.

وقال مصدر قضائي عراقي، لـ“إرم نيوز“، ان ”المحكمة الاتحادية العليا عقدت، جلسة، اليوم الأربعاء، ونظرت في دعوى مقامة أمامها من قبل التيار الصدري، ممثل عنها نائب رئيس الهيئة السياسية للتيار نصار الربيعي.

وقدم فريق محاماة الربيعي، وفقا للمصدر، طلبا لحل البرلمان، بسبب تجاوز المدد الدستورية لتشكيل الحكومة وإخفاق البرلمان بانتخاب رئيس الجمهورية رغم انتهاء العملية الانتخابية منذ أكثر من عشرة أشهر، مدعومة ببعض نصوص الدستور والقوانين العراقية النافذة“.

وبين المصدر أن ”فريق الدفاع المشكل من قبل رئاسة مجلس النواب ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية قدموا شرحا للدفاع عن هذه الخروقات الدستورية وبيان أنها بسبب الصراع السياسي ونظام المحاصصة المعمول به بالنظام السياسي وليس إخفاق في المؤسسة التشريعية نفسها“.

وأضاف أنه ”بعد سماع افادة جميع الأطراف قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق تأجيل البت بدعوى حل مجلس النواب، ليوم الخميس، لحين دراسة الدعوى والإفادات التي قدمت، خلال الجلسة ثم اصدار الحكم ظهر غداً الخميس“.

ويوم الثلاثاء، انسحب أنصار التيار الصدري المحتجون من المنطقة الخضراء في بغداد؛ بعد دعوة زعيمهم رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لهم بأن ينسحبوا خلال 60 دقيقة.

وشهدت المنطقة الخضراء، منذ، الإثنين الماضي، اشتباكات دامية، اندلعت إثر احتجاجات نفذها أنصار الصدر على خلفية إعلانه اعتزال الحياة السياسية.

ويتضاعف القلق في الشارع العراقي من استمرار الأزمة السياسية الأطول في البلاد منذ الغزو الأمريكي للعراق العام 2003، بعد دخول الميليشيات والجماعات المسلحة الحليفة لإيران على خط الأزمة، بالاصطفاف مع قوى ”الإطار التنسيقي“ ضد ”التيار الصدري“ بزعامة مقتدى الصدر، الذي تصدّر الانتخابات الأخيرة التي أجريت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.