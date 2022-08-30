الصدريون ينسحبون من "الخضراء" ببغداد بعد دعوة زعيمهم

بدأ أنصار التيار الصدري المحتجون في المنطقة الخضراء، بالانسحاب من المنطقة الخضراء في بغداد؛ بعد دعوة زعيمهم مقتدى الصدر بأن ينسحبوا خلال 60 دقيقة.

وتشهد المنطقة الخضراء منذ أمس الإثنين، اشتباكات دامية، اندلعت إثر احتجاجات نفذها أنصار الصدر على خلفية إعلانه اعتزال الحياة السياسية.

وألقى الصدر خطابا أمام عدد من الصحفيين، دعا فيه أنصاره إلى الانسحاب من المنطقة الخضراء وإلا فإنه ”سيتبرأ من التيار“.

وبعد دقائق قليلة من دعوة الصدر، بدأ أنصاره بالانسحاب، فيما نشر ناشطون ووسائل إعلام عراقية صورا تظهر عمليات الانسحاب.

ووجه الصدر في خطابه، اعتذارا للشعب العراقي، على خلفية أحداث العنف التي شهدتها بغداد خلال الساعات الماضية، مؤكدا أن العراقيين هم ”المتضرر الوحيد“ مما وصفها بـ“الفتنة“.

وأضاف أن ”القاتل والمقتول في النار.. وإن الدم العراقي كله حرام“.

كما قدم الصدر الشكر لقوات الأمن على ”عدم الانحياز إلى أي جانب في أحداث العنف الأخيرة“.

واعتبر أن ما شهدته المنطقة الخضراء في بغداد، من احتجاجات واشتباكات، ”ليست ثورة لأنها ليست سلمية“.

وعلق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على خطاب الصدر، مشيدا بدعوته إلى ”إيقاف العنف“.

وكتب الكاظمي على تويتر: ”أثمن دعوة سماحة السيد مقتدى الصدر إلى إيقاف العنف، كما أثمن دعوة الحاج هادي العامري، وكل المساهمين في التهدئة، ومنع المزيد من العنف“.

وأضاف: ”أدعو الجميع إلى تحمل المسؤولية الوطنية لحفظ الدم العراقي“.

أثمن دعوة سماحة السيد مقتدى الصدر إلى إيقاف العنف، كما أثمن دعوة الحاج هادي العامري، وكل المساهمين في التهدئة، ومنع المزيد من العنف. وأدعو الجميع إلى تحمل المسؤولية الوطنية لحفظ الدم العراقي. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) August 29, 2022

وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن قيادة العمليات المشتركة قررت رفع حظر التجول المفروض في أنحاء البلاد، يوم الثلاثاء؛ بعد أن دعا مقتدى الصدر مؤيديه إلى الانسحاب من الشوارع.