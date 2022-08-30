مسيحيون يعودون لممارسة طقوسهم في "الكنيسة اليعقوبية" بإدلب

أقام عدد من المسيحيين في محافظة إدلب السورية، والخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام، شعائر دينية للمرة الأولى منذ 2011.

وتم تداول بضع صور ومقاطع فيديو لاحتفال المسيحيين في الكنيسة اليعقوبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الاحتفال، هلل المسيحيون وصفقوا بعد ممارسة طقوسهم في الكنيسة، وذلك بعد نحو عقد من الحرمان.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مسيحيي قرية اليعقوبية الواقعة في ريف جسر الشغور في إدلب، أقاموا احتفالا دينيا، وللمرة الأولى بشكل علني، منذ نحو عقد من الزمن، بمناسبة عيد “القديسة آنا” داخل الكنيسة الأرمنية في القرية.

جاء ذلك بعد زيارة أبو محمد الجولاني، القائد العام لهيئة تحرير الشام، في الـ20 من تموز/ يوليو الماضي لقرى اليعقوبية والقنية والجديدة، والتي تقطنها الأقلية المسيحية في ريف إدلب الغربي.

وبحسب المرصد فقد تحدث بعض سكان هذه القرى مع الجولاني، الذي وعد بتحسين الواقع المعيشي فيها.

وأضاف المرصد أن هيئة تحرير الشام طردت أخيرًا عائلات عناصر الجهاديين و”الحزب الإسلامي التركستاني” من الكنيسة والدير في ريف جسر الشغور الشمالي، وسلمتها لرجال الدين من أتباع “الديانة المسيحية”، حيث تم ترميم الكنيسة الأرمنية لإقامة الاحتفال الذي جرى تحت حراسة مشددة من قبل “جهاز الأمن العام” التابع لهيئة تحرير الشام.

واتهم المرصد السوري، الجولاني، بسعيه لتحسين صورته أمام الرأي العام الدولي، والظهور بمظهر حامي الأقليات في مناطق نفوذه، بناء على اقتراح الحكومة التركية.