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إصابة إسرائيليين اثنين بالرصاص قرب "قبر يوسف" في نابلس
تاريخ النشر: 30 أغسطس 2022 7:24 GMT
تاريخ التحديث: 30 أغسطس 2022 8:40 GMT

إصابة إسرائيليين اثنين بالرصاص قرب "قبر يوسف" في نابلس

أصيب إسرائيليان بالرصاص، ليلة الثلاثاء، بعدما توجها برفقة 3 آخرين إلى قبر يوسف في مدينة نابلس الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وأوضح الجيش الإسرائيلي أن

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المصدر: فريق التحرير

أصيب إسرائيليان بالرصاص، ليلة الثلاثاء، بعدما توجها برفقة 3 آخرين إلى قبر يوسف في مدينة نابلس الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن ”مواطنين إسرائيليين دخلوا فجر الثلاثاء دون تنسيق إلى مدينة نابلس، وأصيب إثنان منهم برصاص أطلق باتجاههما“.

وذكرت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، أن الإسرائيليين الخمسة الذين تم إطلاق النار عليهم في أثناء الليل، قالوا في التحقيقات إنهم ”كانوا في طريقهم إلى منطقة ”بني براك“ واتخذوا منعطفًا خاطئًا، وانتهى بهم الأمر في نابلس.

وأضافوا أنه تم إطلاق النار عليهم داخل نابلس. وبعد إصابة اثنين منهم اتصلوا بالشرطة والجيش.

وخلال هذه الفترة التي قدر المسؤولون الأمنيون أنها أقل من نصف ساعة، نزلوا من المركبة واختبأوا، قبل أن تعثر قوات الجيش الإسرائيلي عليهم، وبعد ذلك أشعل الفلسطينيون النار في سيارتهم“.

وقبر يوسف موقع يقدسه اليهود لاعتقادهم أنه يؤوي رفات النبي يوسف بن يعقوب.

ويقع الموقع على مقربة من مخيمي بلاطة وعسكر للاجئين الفلسطينيين في شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وتجري في أكثر الأحيان مواجهات حوله بين الجيش وشبان فلسطينيين.

ويواكب الجيش الإسرائيلي مجموعات من المصلين الإسرائيليين لزيارة الموقع ويمنعهم من التوجه إليه بمفردهم.

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