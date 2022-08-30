قصف صاروخي على المنطقة الخضراء في بغداد وارتفاع القتلى إلى 23

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، عن تعرض المنطقة الخضراء في بغداد لقصف بأربعة صواريخ سقطت في المجمع السكني وأسفرت عن أضرار.

وتجددت المواجهات في بغداد اليوم الثلاثاء بين مؤيدين لرجل الدين مقتدى الصدر ومن يعتقد أنهم مسلحون تابعون للحشد الشعبي، فيما ارتفعت حصيلة القتلى إلى 23 منذ أمس الاثنين، وفقا لما أفاد به مصدر طبي.

وأصيب ما لا يقل عن 380 شخصا في المواجهات العنيفة في المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة العراقية، وفقا لما أوضحه المصدر نفسه.

ويسمع إطلاق نار من أسلحة آلية وقاذفات صاروخية في أرجاء العاصمة مصدرها المنطقة الخضراء، وفقا لما أفاد به مراسلو وكالة ”فرانس برس“.