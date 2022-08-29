إيران تطلب من رعاياها في العراق عدم السفر إلى بغداد وسامراء

طلبت السفارة الإيرانية في بغداد، اليوم الإثنين، من مواطنيها الموجودين في العراق بعدم السفر إلى العاصمة بغداد وسامراء بسبب تصاعد الاحتجاجات الشعبية بين أنصار التيار الصدري والقوات الأمنية على خلفية اقتحام محتجين لمبنى القصر الحكومي.

وقالت السفارة الإيرانية في بيان لها نشرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية: ”نطلب من الرعايا الإيرانيين الموجودين في العراق عدم السفر إلى العاصمة بغداد والكاظمية وسامراء حتى إشعار آخر بسبب حظر التجول الذي فرضته الحكومة العراقية“.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق عن حظر تجوال شامل في جميع المحافظات العراقية يبدأ من الساعة السابعة من مساء الإثنين.

وجاء تصاعد الاحتجاجات في العراق على خلفية هجوم شنه المرجع الديني من أصول إيرانية كاظم الحائري، على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مشيراً إلى أن ”الصدر ليس مجتهداً ولا تتوفر فيه شروط القيادة الشرعية“.

كما طالب الحائري الذي يوجد في مدينة قم، العراقيين بضرورة الطاعة للمرشد الإيراني علي خامنئي، وهو الأمر الذي أثار غضب مقتدى الصدر.

وأعلن الحائري الذي ظل لسنوات عديدة حتى عام 2011 مرجعاً للتيار الصدري ومقتدى الصدر بسبب وصية والده، اعتزاله المرجعية الشيعية بسبب مرضه وتقدمه في العمر.

وعلى خلفية موقف الحائري، أعلن مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي وإغلاق المقار التابعة له باستثناء ثلاث مؤسسات.