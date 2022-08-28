أصبح "هيكلًا عظميًا".. صور مؤثرة للأسير الفلسطيني خليل العواودة

تداول فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، صورًا مؤثرة للأسير خليل العواودة، المضرب عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله الإداري منذ ما يقارب نصف عام.

وأظهرت الصور التي تم تداولها بشكل واسع، الهزال الكبير الذي يعاني منه الأسير العواودة.

كما أظهرت الصور ”العواودة“ وهو نائم في أحد المستشفيات الإسرائيلية، وقد تحول جسده إلى ”هيكل عظمي“.

Shocking photos for the Palestinian prisoner Khalil Awawdah who has been on hunger strike for 179 days in protest of his administrative detention without charge or trial.#معركة_الامعاء_الخاوية#الحرية_لخليل_عواودة pic.twitter.com/K18GRi22XO — Palestine captives (@Palestinecapti1) August 28, 2022

ووفق نادي الأسير، الهيئة الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية، فإن ”العواودة“ بدأ إضرابه المفتوح عن الطعام منذ (169) يومًا، وهو من بلدة إذنا غرب مدينة الخليل، ويبلغ من العمر (40) عامًا.

وقال نادي الأسير في بيان صحفي، إن ”الوضع الصحي للعواودة خطير جدًا، وهو لا يقوى على الحركة أو الحديث، ومستمر بإضرابه“.

وبحسب بيان صادر عن النادي، فإن الأسير ”العواودة“ معرض للموت في أية لحظة، مشددًا على أن الوعي الإدراكي لديه تضرر كثيرًا حتى تحول إلى ما يشبه الشبح بعد أن ضعفت قدرات النظر والتركيز لديه.

يذكر أن ”العواودة“ أب لأربع طفلات، واستأنف إضرابه، في اليوم الثاني من الشهر الماضي، بعد أن علقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب.

وفي 19 من الشهر الجاري، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية ”تجميد“ الاعتقال الإداري للأسير ”العواودة“، لكن القرار لا يعني إنهاء اعتقاله الإداري، وفق ما ذكره نادي الأسير.

وعلّق النادي في وقت سابق حول قرار تجميد الاعتقال له بالقول: ”لدينا شكوك في قرار تجميد الاعتقال الإداري لخليل العواودة وهو لا يعني وقف اعتقاله“.

بينما أكدت محامية الأسير، أن ”العواودة لن يعلّق إضرابه عن الطعام قبل الإفراج عنه“، بحسب المصدر ذاته.