أصبح "هيكلًا عظميًا".. صور مؤثرة للأسير الفلسطيني خليل العواودة

تداول فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، صورًا مؤثرة للأسير خليل العواودة، المضرب عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله الإداري منذ ما يقارب نصف عام.

وأظهرت الصور التي تم تداولها بشكل واسع، الهزال الكبير الذي يعاني منه الأسير العواودة.

كما أظهرت الصور ”العواودة“ وهو نائم في أحد المستشفيات الإسرائيلية، وقد تحول جسده إلى ”هيكل عظمي“.

Shocking photos for the Palestinian prisoner Khalil Awawdah who has been on hunger strike for 179 days in protest of his administrative detention without charge or trial.#معركة_الامعاء_الخاوية#الحرية_لخليل_عواودة

