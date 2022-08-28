قوات كردية سورية تشن هجوما استهدف داعش في مخيم الهول

شنت قوات الأمن الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة، عملية جديدة تستهدف الخلايا النائمة لتنظيم الدولة الإسلامية في مخيم الهول مترامي الأطراف في شمال شرق سوريا، حيث وصل العنف إلى مستويات قياسية.

وقُتل ما لا يقل عن 44 شخصا، من بينهم 14 امرأة، هذا العام في مخيم الهول الذي يأوي نازحين من داخل سوريا، وأسر من يشتبه في أنهم من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال علي الحسن المتحدث باسم قوات الأمن الداخلي العاملة في شمال شرق سوريا، إن قواته اضطرت لشن حملتها في هذا التوقيت بسبب التصعيد وزيادة حالات العنف من قبل خلايا تنظيم الدولة الإسلامية في مخيم الهول.

وأضاف لرويترز أن الضحايا بدت عليهم آثار تعذيب وحشي، وأنهم قُتلوا على الأرجح بمسدسات كاتمة للصوت أو بنادق، وكانت جثثهم مخبأة في أنابيب الصرف الصحي.