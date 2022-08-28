هجوم مسلح يستهدف منزل برلماني في جنوب العراق

شن مسلحون مجهولون، فجر اليوم الأحد، هجومًا على منزل النائب المستقل عن محافظة ميسان رائد حمدان المالكي، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وقالت مصادر أمنية لـ“إرم نيوز“: ”مسلحون مجهولون يستقلون عجلة دفع رباعي دون أرقام مرورية فتحوا نار أسلحتهم نحو منزل النائب المستقل رائد حمدان المالكي وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، دون تسجيل أي إصابات بشرية جراء الهجوم“.

وبينت المصادر أن ”الهجوم المسلح على منزل النائب تم من خلال (20) طلقة نارية، وفقا لما ضبطته القوات الأمنية من ظرف فارغ لإطلاق نار؛ ما أسفر عن خسائر مادية فقط، تمثلت بتضرر واجهة المنزل“.

وأضافت أن ”القوات الأمنية فتحت تحقيقًا في الحادث لمعرفة الجهات التي تقف خلف الهجوم وأسباب ودوافع هذا الهجوم، الذي كان يمكن أن يعرض حياة النائب أو عائلته للخطر“.

وجاء الهجوم المسلح على منزل النائب المستقل عن محافظة ميسان رائد حمدان المالكي بعد ساعات من إعلانه الموافقة على أي اتفاق يقضي بإنهاء سيطرة الكتل والأحزاب المتنفذة على الدولة العراقية.