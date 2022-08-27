العراق.. الصدر يعلن موافقته على توقيع اتفاق بشروط

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، السبت، موافقته على توقيع اتفاقية جديدة مع الأحزاب السياسية، كاشفا عن عدد من الشروط لتحقيق ذلك.

وقال الصدر في بيان إن ”هناك ما هو أهم من حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وهو عدم اشتراك جميع الأحزاب والشخصيات التي شاركت بالعملية السياسية منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003 وإلى يومنا هذا، بكل تفاصيلها قيادات، ووزراء، وموظفين، ودرجات خاصة تابعة للأحزاب، بل مطلقاً، بما فيهم التيار الصدري أقول ذلك وبملء الفم“.

وأضاف الصدر أن ”هذا بدل كل المبادرات التي يسعى لها البعض بما فيهم الأمم المتحدة مشكورة، وأنا على استعداد وخلال مدة أقصاها 72 ساعة لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك ومن الآن“.

وتابع: ”لا أن يقال: إن تحقيق ذلك بعد الانتخابات المقبلة، ولا أن يتحقق بطريقة دمـوية“، مشيرًا إلى أنه ”إذا لم يتحقق ذلك، فلا مجال للإصلاح.. وبالتالي فلا داعي لتدخلّي بما يجري مستقبلاً لا بتغريدة ولا بأي شيء آخر“.

ويشهد العراق، منذ نحو 10 أشهر، أزمة سياسية خانقة بسبب الخلاف حول تشكيل الحكومة، وصولًا إلى اقتحام أنصار زعيم التيار الصدري مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء والاعتصام هناك.

ودخلت الأزمة السياسية التي أعقبت تنظيم الانتخابات البرلمانية، شهرها العاشر على التوالي، دون أي بوادر تلوح بالأفق بحل قريب خلال الفترة الحالية.

وكان مجلس النواب علّق عمله إثر سيطرة المئات من أتباع التيار الصدري على مبنى البرلمان.

وتشترط قوى الإطار التنسيقي المقربة من إيران لحل مجلس النواب، تشكيل حكومة جديدة برئاسة المرشح الذي ستقدمه، بما يعنيه ذلك من انتخاب رئيس للجمهورية، على أن تقود الحكومة الجديدة مرحلة انتقالية، تنتهي بانتخابات مبكرة.