الأسرى الفلسطينيون يقررون "حل الهيئات التنظيمية" في سجون إسرائيل‎‎

قرر الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، اليوم السبت، تنفيذ خطوات تصعيدية جديدة، اعتبارا من يوم غد الأحد.

جاء ذلك احتجاجا على ما وصفوه بـ ”تنصل إدارة السجون من التفاهمات التي تم الاتفاق عليها سابقا“، في حين استدعت السلطات الإسرائيلية مزيدا من عناصرها.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن ”الأسرى سينفذون غدا الأحد، خطوة حل الهيئات التنظيمية في كافة سجون الاحتلال“.

وأكد النادي في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية ”وفا“، أن ”حل الهيئات التنظيمية بالسجون الإسرائيلية يعني أن تصبح إدارة السجون مجبرة على التعامل مع الأسرى الفلسطينيين كأفراد، وليس كتنظيمات، وهو المتعارف عليه“.

وأوضح البيان أن ”حالة من التوتر الشديد سادت أقسام الأسرى في سجون الاحتلال يوم أمس الجمعة، وذلك بعد إقدام إدارة السجون على فرض عزل مضاعف على الأسرى“.

وأضاف: ”تم سحب الكهربائيات من عدة أقسام في عدة سجون إسرائيلية، كما تم استدعاء قوات إضافية ووضعها على مداخل السجون“.

ووفق بيان صادر عن ”هيئة الأسرى“، فقد تم رصد ”تواجد لوحدات القمع بأعداد كثيفة على مداخل العديد من السجون، بالإضافة إلى تحركات مكثفة لإدارة السجون واستخباراتها بين الأقسام في السجون الإسرائيلية“.

وذكرت الهيئة أن ”إدارة السجون استعانت بالكلاب البوليسية، ووضعتها بشكل دائم بالقرب من مداخل الأقسام المخصصة للأسرى الفلسطينيين“.

وقالت إن ”الأسرى الفلسطينيين امتنعوا الأربعاء الماضي، عن الخروج ”للفحص الأمني، وأعادوا وجبات الطعام“.

وتم ذلك ”كخطوة أخرى من الخطوات الاحتجاجية التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا“، بعد تنصل السلطات الإسرائيلية من الاتفاق والتفاهمات التي تمت مع قادة الحركة الأسيرة في آذار /مارس الماضي، والتي تتعلق بأمور وتفاصيل حياتية.

وبحسب الهيئة، قرر الأسرى اعتبار يومي الاثنين، والأربعاء أياما مركزية لتنفيذ الخطوات النضالية التمهيدية، على أن تنتهي مطلع أيلول/سبتمبر المقبل بإضراب مفتوح عن الطعام تشارك فيه كافة الفصائل في السجون.

وشددت على أن ”خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام ستكون مرهونة بموقف إدارة السجون، إن استمرت بقرارها بفرض جملة إجراءات التضييق على الأسرى أم لا“.

وعادت إدارة السجون الإسرائيلية مؤخرا، للتلويح ببعض الإجراءات العقابية بحق الأسرى الفلسطينيين.

كما ضاعفت إجراءات أخرى، الأمر الذي فرض على الأسرى استئناف المواجهة من جديد عبر تفعيل خطواتهم التصعيدية، وفق بيان سابق عن نادي الأسير.

ووفق الإحصائيات الرسمية الصادرة عن مؤسسات الأسرى في فلسطين، يبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو (4550) أسيرا، بينهم (31) أسيرة، ونحو (175) قاصرا بينهم طفلة، وأكثر من (700) معتقل إداري.