العراق.. انطلاق عملية عسكرية جديدة ضد داعش في كركوك

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم السبت، عن انطلاق عملية جديدة ضد تنظيم داعش في محافظة كركوك، شمال البلاد.

وقالت القيادة، في بيان صدر عنها، إنه ”بعد أن حققت المرحلة الخامسة من عملية الإرادة الصلبة نتائجها المرسومة، انطلقت على بركة الله السبت، المرحلة السادسة في محافظة كركوك، حيث شرع طيران القوة الجوية بواسطة طائرات L159 بدك أهداف محددة ضمن قاطع المسؤولية“.

وأضافت: ”شارك في هذه المرحلة الفرقة الثامنة ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك والفرقة الثالثة بالشرطة الاتحادية وأفواج المغاوير، وتستهدف مناطق الزاب والحدود الفاصلة بين قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك وقاطع قيادة عمليات نينوى“.

ورغم مرور أكثر من 5 سنوات على إعلان تحرير العراق أراضيه من سيطرة تنظيم داعش، إلا أن القوات الأمنية ما زالت تشن عمليات أمنية وعسكرية لملاحقة عناصر تنظيم داعش في عدد من المدن العراقية.

كما يواصل عناصر هذا التنظيم هجمات متفرقة في عدد من المناطق المحررة من سيطرته يوقع خلالها عددا من القتلى والجرحى بصفوف القوات العراقية والمدنيين.