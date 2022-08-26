العراق يكشف ملابسات وفاة "العقيد حمدان" في الولايات المتحدة

كشفت وزارة الدفاع العراقية اليوم الجمعة، ملابسات وفاة أحد ضباطها الأسبوع الماضي، في الولايات المتحدة، مشيرة إلى ”تحقيق مشترك“ بين البلدين بشأن الحادثة.

جاء توضيح الوزارة ردا على أنباء تناقلتها وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن حادثة وفاة العقيد عمار عاصي حمدان، المبتعث إلى دورة تدريبية في ولاية فلوريدا.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية ”واع“، عن بيان الوزارة قوله إن ”العقيد الشهيد كان موجودا في الولايات المتحدة الأمريكية لاشتراكه ب‍دورة قائد المهمة الجوية التي استمرت ثلاثة أسابيع في فورت روكر“.

وأضاف البيان: ”يوم السبت 20 آب (الجاري) وخلال نشاط برنامج الدراسات الميدانية بالقرب من مارينا في ولاية فلوريدا كان العقيد جزءا من مجموعة من المتدربين يشاركون في جولة معتمدة وخاضعة للإشراف على نهر تشييولا“.

وقالت الوزارة إن العقيد عمار عاصي سقط ذلك اليوم ”في النهر ولم يعاود الظهور“، وإنه ”عثر على جثمانه بعد عمليات بحث مكثفة صباح الإثنين الماضي“.

وأكدت أن ”هناك تحقيقا مشتركا ومستمرا في الحادث أعلاه ما بين الجيش الأمريكي ووزارة الدفاع من خلال ممثليها في الملحقية العسكرية ب‍واشنطن، إضافة إلى السفارة العراقية هناك، لمعرفة ملابسات الحادث، وللتوصل إلى حقيقة ما جرى“.

وأشارت إلى أنها ”تتابع جميع الإجراءات الخاصة لحين وصول جثمان الضابط لبغداد“.

وكانت وسائل إعلام عراقية ومواقع تواصل اجتماعي تحدثت عن تعرض الطيار العراقي عمار حمدان لعملية اغتيال، فيما طالب نواب من بينهم أحمد طه الربيعي الحكومة بكشف ملابسات الحادثة.