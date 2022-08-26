تفجير يستهدف موكب سيارات للسفارة الأسترالية وسط بغداد

تعرض موكب سيارات تابع للسفارة الأسترالية في العاصمة العراقية بغداد، يوم الجمعة، للاستهداف بعبوة ناسفة، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، لـ ”إرم نيوز“، إن ”عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب جسر القادسية باتجاه المنطقة الخضراء، استهدفت سيارات تابعة للسفارة الأسترالية، دون أن يسفر الهجوم عن أي إصابات بشرية“.

وأضاف أن ”الانفجار تسبب بخدوش للسيارة المصفحة، التي كانت قريبة منه“، مشيرا إلى ”وصول قوة أمنية لموقع الحادث والشروع بفتح تحقيق في ملابساته“.

وتتعرض البعثات والسفارات الأجنبية أحيانًا لخروقات أمنية، مثل الهجمات التي تنفذها ميليشيات مسلحة تابعة لإيران.

وقبل أشهر، تعرضت المنطقة الخضراء في بغداد، والتي تضم سفارات الدول والمؤسسات الحكومية المهمة، لهجمات بصواريخ ”الكاتيوشا“، أدت في بعض الأحيان إلى إلحاق خسائر مادية في المباني.

وتدين الحكومة العراقية الهجمات التي تتعرض لها السفارات في بغداد، وتؤكد على ملاحقة الفاعلين، فيما تنشر القوات الأمنية بين الفينة والأخرى أنباء عن العثور على منصات صواريخ معدة لاستهداف المنطقة الخضراء.