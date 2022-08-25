"الجهاد الإسلامي" تتهم إسرائيل بـ"التنصل" من التزامات التهدئة

اتهم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، يوم الخميس إسرائيل بـ“التملص“ من التزاماتها تجاه اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه قبل عدة أسابيع بوساطة مصر بعد موجة تصعيد عسكرية عنيفة في قطاع غزة.

جاءت تصريحات النخالة في كلمة متلفزة له خلال مهرجان تأبيني أقامته الحركة بالتزامن في غزة ورفح جنوب القطاع، ودمشق وبيروت.

وقال النخالة: ”نؤكد أن العدو ما زال يتملص من التزاماته التي قطعها للإخوة في مصر، أثناء معركة وحدة الساحات، وعلى حكومة العدو تحمل كامل المسؤولية حيال ذلك“.

وبدأت جولة التصعيد الأخيرة في الـ5 من شهر آب/أغسطس الجاري، إذ شنت إسرائيل عملية عسكرية قالت إنها تستهدف من خلالها حركة الجهاد الإسلامي وأسفرت عن مقتل ما لا يقلّ عن 49 فلسطينيًا، بينهم 17 طفلا، فيما أصيب أكثر من 350 على ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

وفي الجانب الإسرائيلي، سجلت ثلاث إصابات بشظايا.

وردّت الحركة بإطلاق دفعات من الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وتوصلت الجهاد وإسرائيل لوقف لإطلاق النار، يتضمن أيضا أن تبذل مصر جهودا من أجل الإفراج عن الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام في سجن إسرائيلي خليل عواودة، والقيادي بالجهاد في الضفة الغربية بسام السعدي المعتقل في إسرائيل ”في أقرب وقت ممكن“، وفق مصادر في الجهاد.

وشدد النخالة أن ”غرفة العمليات المشتركة“ التي تضم الأجهزة العسكرية للفصائل في غزة ”يجب الحفاظ عليها وتعزيزها“، داعيًا ”لوضع حد للانتهاكات اليومية“ الإسرائيلية للمسجد الأقصى.

وقال النخالة: ”نستنكر سلوك الأجهزة الأمنية (التابعة للسلطة الفلسطينية)، وملاحقتها المقاتلين واعتقالهم وتعذيبهم“، وتابع: ”نطالبهم بالتوقف عن ذلك فورًا، حفاظًا على وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة مقاومته“.

من جانبه قال الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد ”أبو حمزة“ في كلمة ألقاها في المهرجان بغزة ”نقول لقادة العدو الذين يلوحون بالاغتيال مجدداً إن في جعبتنا ما يسوء وجوهكم ويجعلكم تندمون على اللحظة التي فكرتم فيها بالمساس بقيادة المقاومة“.

وفي تصريح لوكالة ”فرانس برس“ قال مسؤول المكتب الإعلامي في حركة الجهاد داود شهاب إن هذا المهرجان ”أقيم بالتزامن في غزة ورفح وبيروت ودمشق لتوجيه رسائل عديدة أبرزها تحدي العدو الصهيوني الذي حاول أن يعزل حركة الجهاد الإسلامي عن الجماهير“ في المواجهة العسكرية الأخيرة.