إعلام سوري: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية بريف حماة

قالت وسائل إعلام رسمية سورية اليوم الخميس إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء مصياف بريف حماة.

وفي حين لم يُكشف بعد عن المتسبب بهذه الأهداف، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي في السنوات الأخيرة مئات الضربات الجوية في سوريا ضد أهداف مرتبطة في الغالب بإيران وحزب الله اللبناني الموالي لها.

وكشف موقع ”أكسيوس“ الأمريكي، اليوم، أن المبعوث البريطاني الخاص إلى سوريا أكد دعمه للغارات الإسرائيلية ضد أهداف إيرانية في سوريا، وذلك في لقاء مع مسؤولين بتل أبيب خلال زيارة لإسرائيل قبل عدة أسابيع.

وقالت إسرائيل مرارا إن الهدف من الحملة هو تأخير وإحباط جهود الترسيخ العسكري الإيراني في سوريا ومنع نقل أنظمة الأسلحة المتطورة، مثل: الصواريخ الدقيقة، من سوريا إلى حزب الله في لبنان.