العراق.. تسريب صوتي لزعيم سياسي يكشف عن تورط "قضاة" بصفقات فساد

نشر الإعلامي والناشط العراقي علي فاضل، تسريبا صوتيا منسوبا لمحافظ صلاح الدين الأسبق رئيس حزب الجماهير أحمد الجبوري، يتضمن بيع وشراء مناصب في الدولة العراقية منها للقضاة.

وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مع التسريب الصوتي الجديد للجبوري المكنى بـ ”أبي مازن“ مع توجيه موجة انتقادات واسعة لكيفية إدارة الدولة، مع مطالبة القضاء العراقي بالتحقيق بفضائح التسريبات وعدم التفرج عليها دون أي قرارات وإجراءات قانونية.

ووفق التسريب الصوتي فإن شخصا يدعى محمد الهجف يتصل بالجبوري وينقل إليه طلب قاض يدعى فيصل العزاوي للتدخل لتعيينه في المحكمة الجزائية.

كما ينقل عن شخص يدعى القاضي ”خلف“ قوله إنه اتفق مع ”أبي مازن“ على أن يجلب له المبلغ، ولديه قائمة تضم 15 شخصاً من منطقته ”سيزعل“ من أحمد الجبوري، ما لم يعمل على تعيينهم في وزارة التربية.

وكشف التسريب الصوتي أن المدعو ”القاضي خلف“ تسلم مبلغ 300 مليون دينار عراقي، وسحب مليار دينار للضريبة.

من جهتها، قررت محكمة تحقيق الكرخ الثانية ”اتخاذ الاجراءات القانونية بخصوص التسجيل الصوتي المتداول عن وجود جرائم فساد في محافظة صلاح الدين يتم التطرق فيها إلى أحد القضاة“، بحسب بيان رسمي.

وكان المدون العراقي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية علي فاضل نشر في وقت سابق، مقطع فيديو، يظهر وزير الصناعة السابق صالح الجبوري مؤدياً القسم على القرآن أمام ”أبو مازن“ لوضع الوزارة تحت تصرفه.

كما نشر فاضل في أواخر تموز/ يوليو الماضي التسريبات الخاصة برئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وتضمن ما نشره، محضر اجتماع تبلغ مدته 48 دقيقة، مع عدد من قيادات وأعضاء ميليشيا تطلق على نفسها ”لواء أئمة البقيع“، وتنشط في محافظة ديالى الحدودية مع إيران شرقي العراق.

وفيما أعلن مجلس القضاء الأعلى عن فتح تحقيق بشأن التسجيلات الصوتية المسربة المنسوبة إلى المالكي، يواصل الأخير إصراره على أن التسجيلات المنسوبة له ليست حقيقية رغم إصدار تقرير تقني لمنظمة عراقية متخصصة أكدت صحته وعدم خضوعه لأي تلاعب.