وزير الداخلية اللبناني يطلب التحقيق في تهديدات بالقتل موجهة للسفارة السعودية

طلب وزير الداخلية اللبناني من قوات الأمن اليوم الأربعاء، التحقيق في تهديدات بالقتل موجهة للسفارة السعودية في لبنان، بعد أن شارك سفير المملكة تسجيلا يحتوي على التهديدات عبر حسابه على تويتر.

وقال وزير الداخلية بسام مولوي إن الأمر الذي أصدره جاء انطلاقا من حرصه على مصلحة لبنان وأمنه وعلاقاته الطيبة ”مع الدول الشقيقة“ وخصوصا السعودية.

وكان السفير السعودي وليد البخاري قد شارك في وقت سابق تغريدة من حساب مؤيد للسعودية تحتوي على تسجيل صوتي لرجل تعتقد وزارة الداخلية أنه مواطن سعودي يعيش في الضواحي الجنوبية لبيروت، معقل جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وجاء في بيان وزارة الداخلية أن الرجل مطلوب من قبل السلطات السعودية بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية.

ويقول الرجل في التسجيل إنه إذا حدث أي شيء لأي فرد من عائلته فلن يبقى أي موظف في السفارة السعودية على قيد الحياة، مهددا بأنه سيبيد كل من في السفارة السعودية وكل من له صلة بها.

ويحاول بعض المسؤولين اللبنانيين تحسين العلاقات مع المملكة، التي كانت في وقت من الأوقات مانحا رئيسا للبنان، بعد سنوات من التراجع بسبب تنامي نفوذ جماعة حزب الله، التي تصنفها الرياض والولايات المتحدة جماعة إرهابية.

وتدنت العلاقات بشدة في العام الماضي عندما حظرت السعودية استيراد السلع اللبنانية بسبب مخاوف من تهريب المخدرات، ثم استدعت سفيرها بعد تصريحات تتضمن انتقادات من وزير لبناني مؤيد لحزب الله.

وعاد السفير في وقت سابق هذا العام، وتعهدت السعودية منذ ذلك الحين بتقديم دعم مالي محدود للقطاع الصحي في لبنان جنبا إلى جنب مع فرنسا، التي قادت الجهود الدولية لإعادة التواصل السعودي مع لبنان.