ضمن جسر جوي.. السودان يستقبل طائرتين سعوديتين لإغاثة متضرري الفيضانات‎‎

أرسلت السعودية، اليوم الثلاثاء، طائرتين تحملان أكثر من 100 طن من المساعدات الغذائية والإيوائية إلى السودان لمساعدة متضرري السيول والأمطار.

وتمثل الطائرتان أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يأتي بتوجيهات من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأعرب عضو مجلس السيادة الانتقالي الطاهر أبوبكر حجر، خلال استقباله الجسر السعودي، عن شكره للجهود التي تبذلها السعودية دعمًا للسودان.

من جانبه، أكد السفير السعودي في الخرطوم علي بن حسن جعفر، استمرار المساعدات الإنسانية للسودان، عبر الجسر الجوي، وتوفير جميع الاحتياجات الضرورية للمتضررين، بالتنسيق مع اللجنة العليا المختصة للطوارئ، بجانب العمل على دراسة وتقييم الاحتياجات العاجلة، وإيجاد مشاريع لاستقرار المتضررين.

ونوه إلى مساهمة السعودية، في بناء العديد من المنازل للمتضررين من السيول في منطقة طوكر شرق السودان، والتي سيتم افتتاحها قريبًا، برعاية من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأعلن مجلس الوزراء السوداني، يوم الأحد الماضي، حالة الطوارئ والاستنفار العام لإغاثة متضرري السيول والفيضانات في 6 ولايات، هي: ”نهر النيل، والجزيرة، والنيل الأبيض، وغرب كردفان، وجنوب دارفور، وكسلا“.

وضربت سيول الأمطار الغزيرة وفيضانات النيل عددًا من المناطق في السودان، ما أدى لمصرع 79 شخصًا، وتدمير آلاف المنازل، وإتلاف المزارع، بحسب السلطات الرسمية.

وأعلن الجيش السوداني، يوم السبت، إرسال مروحيات، وقوارب إنقاذ، وعدد من فرقه ”لمساعدة السلطات في ولاية الجزيرة في تدارك الأوضاع التي خلفتها السيول والفيضانات“.