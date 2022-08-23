مقتل فلسطيني بانفجار غامض في غزة

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، عن مقتل فلسطيني جراء وقوع انفجار غامض داخل أحد المنازل في جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الداخلية، إياد البزم، إن ”انفجارا وقع في منزل غرب محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة، خلف شهيدا، وأصاب طفلة بجراح“، موضحا أن ”الشرطة الفلسطينية والأجهزة المختصة فتحت تحقيقا في الحادث“.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الانفجار، إلا أنه عادة ما تتكرر مثل هذه الحوادث في قطاع غزة، حيث أعلنت الوزارة عن سقوط إصابات جراء انفجار وقع في أحد المنازل بالقطاع قبل أشهر.

وتطالب المؤسسات الحقوقية والمدنية، الفصائل الفلسطينية وحركة حماس باعتبارها المسؤولة عن القطاع، بالامتناع عن استخدام المنازل لأغراض عسكرية، وذلك بعد تكرار حوادث الانفجارات التي تقع في منازل المواطنين؛ نتيجة تخزين الأسلحة التي عادة ما تؤدي لمقتل وإصابة العديد من الفلسطينيين.