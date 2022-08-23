العراق.. مذكرات قبض بحق شخصيات بارزة في التيار الصدري

أصدر القضاء العراقي، اليوم الثلاثاء، مذكرات قبض بحق شخصيات بارزة في التيار الصدري، وذلك بحسب وثائق تم تداولها.

وبينت الوثائق أن الشخصيات البارزة هم، صباح الساعدي ومحمد الساعدي وغايب العميري.

وثائق.. #القضاء يصدر مذكرات قبض بحق شخصيات بارزة في #التيار_الصدري وهم (صباح الساعدي، محمد الساعدي، غايب العميري) pic.twitter.com/XE77F0ONBG — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) August 23, 2022

من جانب آخر بدأ المعتصمون من أنصار التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر في العراق، اليوم الثلاثاء، نصب خيامهم أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى ببغداد، في حين علق المجلس عمله وعمل المحاكم التابعة له.

وكان مقتدى الصدر طلب من أنصاره تنفيذ اعتصام أمام مقر المجلس الذي سبق أن منحه مهلة لحل البرلمان، لكن المجلس أجاب بعدم اختصاصه بالقضية.

واحتشد أتباع الصدر أمام البوابة الخارجية لمجلس القضاء الأعلى في حي الحارثية أحد مداخل المنطقة الخضراء الحكومية، وشرعوا في نصب السرادق والخيام؛ للمطالبة بتدخل القضاء العراقي لحل الأزمة السياسية وحل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.