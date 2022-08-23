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أخبار

العراق.. مذكرات قبض بحق شخصيات بارزة في التيار الصدري
تاريخ النشر: 23 أغسطس 2022 14:17 GMT
تاريخ التحديث: 23 أغسطس 2022 14:50 GMT

العراق.. مذكرات قبض بحق شخصيات بارزة في التيار الصدري

أصدر القضاء العراقي، اليوم الثلاثاء، مذكرات قبض بحق شخصيات بارزة في التيار الصدري، وذلك بحسب وثائق تم تداولها. وبينت الوثائق أن الشخصيات البارزة هم، صباح

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المصدر: فريق التحرير

أصدر القضاء العراقي، اليوم الثلاثاء، مذكرات قبض بحق شخصيات بارزة في التيار الصدري، وذلك بحسب وثائق تم تداولها.

وبينت الوثائق أن الشخصيات البارزة هم، صباح الساعدي ومحمد الساعدي وغايب العميري.

من جانب آخر بدأ المعتصمون من أنصار التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر في العراق، اليوم الثلاثاء، نصب خيامهم أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى ببغداد، في حين علق المجلس عمله وعمل المحاكم التابعة له.

وكان مقتدى الصدر طلب من أنصاره تنفيذ اعتصام أمام مقر المجلس الذي سبق أن منحه مهلة لحل البرلمان، لكن المجلس أجاب بعدم اختصاصه بالقضية.

واحتشد أتباع الصدر أمام البوابة الخارجية لمجلس القضاء الأعلى في حي الحارثية أحد مداخل المنطقة الخضراء الحكومية، وشرعوا في نصب السرادق والخيام؛ للمطالبة بتدخل القضاء العراقي لحل الأزمة السياسية وحل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

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