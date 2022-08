العراق.. "القضاء الأعلى" يعلق أعماله رفضا لاعتصام الصدريين

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم الثلاثاء، تعليق أعماله احتجاجًا على اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مبنى المجلس.

وقال القضاء العراقي في بيان له ”اجتمع مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا حضوريًّا وإلكترونيًّا على إثر الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بحل مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لإصدار القرار بالأمر الولائي بحل مجلس النواب وإرسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة“.

وأضاف البيان ”لذا قرر المجتمعون تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا احتجاجًا على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون، وتحميل الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف“.

واعتصم العشرات من أنصار التيار الصدري، يوم الثلاثاء، أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، في خطوة تصعيدية جديدة، بعد الاعتصام لأكثر من أربعة أسابيع أمام مبنى مجلس النواب.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ ”إرم نيوز“، إن ”العشرات من متظاهري ومعتصمي التيار الصدري في المنطقة الخضراء توجهوا نحو مبنى مجلس القضاء الأعلى وسط بغداد، وشرعوا بنصب خيم الاعتصام أمام المبنى، في خطوة تصعيدية جديدة ”.

وأوضحت المصادر أن ”المتظاهرين رفعوا شعارات المطالبة بحل البرلمان العراقي، والإصلاح في المؤسسة القضائية، وعدم تسييس القضاء لصالح جهات سياسية ضد جهات سياسية أخرى“.

وأوضح التميمي أن ”أنصار التيار الصدري سيضغطون على مجلس القضاء الأعلى، من أجل التحقيق الفعلي واتخاذ الإجراءات بشأن التسريب الصوتي لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والذي كان فيه تهديد مباشر وعلني لزعيم التيار مقتدى الصدر بالقتل“.

Sadr protesters set up tents near the judiciary authority in Baghdad. pic.twitter.com/SQWokzMTKF

— Ammar karim (@ammar_afp) August 23, 2022