سلفاكير يطرح مبادرة لحل أزمة الحدود بين الخرطوم وجوبا وأديس أبابا

يعتزم رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت طرح مبادرة على رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، لحل القضايا العالقة في ملف الحدود المشتركة بين الأطراف الثلاثة، وفقا لوكالة أنباء السودان الرسمية.

وتسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، لدى لقائه الإثنين مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية توت قلواك والوفد المرافق له، رسالة خطية من رئيس جنوب السودان تتعلق بدعوة رسمية لحضور تخريج القوات المشتركة المنصوص عليها في اتفاقية السلام بجنوب السودان والمزمع قيامه في الثلاثين من آب /أغسطس الجاري.

وقال قلواك إن اللقاء تطرق للعلاقات السياسية بين البلدين وقضايا الحدود المشتركة، بجانب العلاقات بين السودان وإثيوبيا وجنوب السودان.

وأشار إلى أن العلاقات بين الدول الثلاث ستشهد مرحلة جديدة في مسيرة التعاون المشترك.

وقال مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية إن هناك مبادرة من الرئيس سلفاكير لعقد جلسة في جوبا تضم رؤساء السودان وجنوب السودان وإثيوبيا لحل القضايا العالقة في ملف الحدود المشتركة.

وتتجدد النزاعات على الحدود بين السودان وأديس أبابا حول منطقة الفشقة من جهة والسودان وجنوب السودان حول منطقة أبيي من جهة أخرى.

ومنذ تموز / يوليو 2011 تاريخ انفصال السودان عن جنوب السودان، ظلت الحدود بين البلدين محل نزاع ومن حين لآخر تغلق الحدود بين البلدين وتفتح مرة أخرى.

وفي آب/ أغسطس 2021، اتفق البلدان على افتتاح أربعة معابر حدودية من بين عشرة تربط السودان وجنوب السودان.

وأعربت الأمم المتحدة في آذار/ مارس الماضي عن قلقها إزاء تجدد العنف جنوبي منطقة أبيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين الخرطوم وجوبا.

وحول النزاع الحدودي بين السودان وأديس أبابا فهو يسود منذ عقود حول منطقة الفشقة الحدودية الخصبة.

وارتفعت حدة التوترات في السنوات الأخيرة بين الطرفين؛ بسبب تداعيات الصراع الدائر في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، إضافة إلى مشروع سد النهضة الذي تبنيه الأخيرة على النيل الأزرق.

وفي حزيران / يونيو الماضي أعلنت القوات المسلحة السودانية إعدام إثيوبيا سبعة جنود ومدني سودانيين في حادثة وصفها الجيش أنها عمل يخالف القوانين والأعراف الخاصة بالحرب، وكذلك القانون الإنساني الدولي.