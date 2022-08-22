السودان.. طلب للنائب العام لرفع الحصانة عن عضو مجلس السيادة ياسر العطا

كشفت مستندات رسمية، اليوم الإثنين، عن تقديم طلب للنائب العام في السودان، لرفع الحصانة عن عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن ياسر العطا، وفق ما ذكرت صحيفة ”اليوم التالي“ المحلية.

وحسب الصحيفة، فإن ”طلبا قدم للنائب العام لرفع الحصانة عن عضو مجلس السيادة الفريق ركن ياسر العطا؛ على خلفية تخصيصه لعربات مستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين التي كان يترأسها لجهات“، موضحة أن ”المستندات الرسمية للبلاغ رقم (17490/2021) الشاكي فيه النعيم صالح إسحق ضد أعضاء بلجنة إزالة التمكين المحلولة تحت المدة (177 ق ج) ــ نيابة الخرطوم شمال ـ قسم شرطة الخرطوم شمال“.

وأكدت ”انتهاء فرق المراجعة العامة من مراجعة 10 ملفات للجنة إزالة التمكين المحلولة وسلمت تقارير بشأنها، وهذه التقارير ينتظر أن تضمن في البلاغ ليحول إلى المحكمة لكنها ما زالت حبيسة الأدراج في انتظار عودة البلاغ من النائب العام عقب اكتمال إجراءات رفع الحصانة“.

وكان العطا رئيسا للجنة إزالة التمكين قبل أن يقدم استقالته من المنصب مطلع فبراير/ شباط العام الماضي، وفي ديسمبر / كانون الأول 2019 أصدر رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة إزالة ”التمكين“ لنظام الرئيس المعزول، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.

وسمى القرار عضو المجلس السيادي، ياسر العطا، رئيسًا للجنة، ومتحدثًا باسمها، وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون تفكيك ”نظام الإنقاذ“، ومصادرة الممتلكات وحظر نشاط قياداته بجانب مشروعات أخرى مهمة.

وأصدر البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول قرارا بتجميد عمل لجنة إزالة التمكين ضمن قرارات أخرى بينها حل الحكومة وفرض حالة الطوارئ بالبلاد، وبالرغم من أن لجنة إزالة التمكين حظيت باهتمام كبير منذ تشكيلها إلا أنها كانت في الوقت ذاته، محل شد وجذب بين تيار داعم لها للقيام باعتبار أنها تقوم بمهام الثورة وآخر رافض لها لتدخلها في اختصاصات ليست من شأنها وأنها تعمل وفقا لتصفية حسابات.

وخلال عملها كشفت لجنة إزالة التمكين عن فساد كبير خلال حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، وقامت بحل العشرات من المنظمات الطوعية ومصادرة أموالها إلى جانب مصادرتها لأراضٍ بمئات آلاف الأمتار المربعة وصادرت شركات مملوكة لقيادة ورجال أعمال، ووفقا لتقديرات غير رسمية فإن الأموال التي صادرتها اللجنة تتجاوز مليار دولار.