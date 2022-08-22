شملت إقالات وترقيات.. البرهان يجري تغييرات في قيادة الجيش السوداني

أصدر قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الإثنين، قرارات بترقية ضباط، وإحالة آخرين إلى التقاعد.

جاء ذلك بحسب بيان للمتحدث باسم الجيش السوداني قال فيه، ”أصدر السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قرارات تم بموجبها إعفاء كل من الفريق ملاح توجيهي ركن عصام الدين سعيد كوكو قائد القوات الجوية والفريق محاسب ياسر بشير محمد عبدالله مدير الإدارة العامة للاحتياجات وإحالتهما للتقاعد بالمعاش“.

وأشار المتحدث باسم الجيش السوداني، إلى أن القرار تضمن ترقية اللواء طيار ركن الطاهر محمد العوض الأمين إلى رتبة الفريق وتعيينه قائدا للقوات الجوية، وترقية ضباط الدفعة 40 كلية حربية لرتبة اللواء، وإحالة آخرين برتبة اللواء فما دون إلى التقاعد بالمعاش.

وأوضح أن القرارات تأتي تماشيا مع الإجراءات الراتبة التي تجريها القيادة العامة دوريا للحفاظ على التسلسل الهرمي والتدرج الوظيفي للضباط، وطبقا لقانون ولوائح القوات المسلحة السودانية.

وفي شباط/ فبراير الماضي أصدر البرهان قرارات بترقية ضباط، وإحالة آخرين إلى التقاعد.

ولم يحدد بيان الجيش حينها عدد الضباط الذين تمت ترقيتهم والمحالين على التقاعد.

وأعلن البرهان 7 مارس/آذار 2020 عن مشروع لإعادة هيكلة الجيش وقوات ”الدعم السريع“ وفقا لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.

وتأتي هذه القرارات في ظل أزمة سياسية واحتجاجات تشهدها البلاد منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021؛ رفضا للقرارات التي أعلنها البرهان بحل الحكومة وفرض حالة الطوارئ في السودان.

وكان الجيش أعلن في الـ4 من تموز/ يوليو الماضي، عن الانسحاب من المفاوضات السياسية لإفساح المجال أمام القوى المدنية لتتوافق على حكومة مدنية، بعدها يُحل مجلس السيادة ويُشكل مجلس للأمن والدفاع بصلاحيات سيادية واسعة.

وقال قائد الجيش السوداني، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن القوات المسلحة ستستجيب إلى تطلعات الشعب السوداني المشروعة في نظام حكم ديمقراطي تحت ظل حكومة مدنية منتخبة.

وأكد أن الحلول للأزمة التي تعيشها البلاد لن تأتي إلا عبر حكومة توافق أو بالذهاب إلى صناديق الانتخابات.