الخرطوم.. قصف بعيد المدى بين الجيش وقوات الدعم السريع

تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم الجمعة، عمليات القصف بالأسلحة بعيدة المدى، في العاصمة الخرطوم، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الحربية.

وقال شهود عيان من منطقة الفتيحاب لـ "إرم نيوز"، إن "قوة من الدعم السريع قدِمت من جنوب الخرطوم وارتكزت قرب منازل المواطنين، وبدأت قصف مقر سلاح المهندسين التابع للجيش بالأسلحة بعيدة المدى".

وأكد شاهد العيان أنه رصد ما لا يقل عن 20 قذيفة أرسلتها القوة التابعة للدعم السريع، نحو مقر سلاح المهندسين الذي يقع على بعد نحو 3 كيلومترات باتجاه الشمال".