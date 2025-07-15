غارات إسرائيلية تستهدف أطراف مدينة إزرع بريف درعا (فيديو وصور)

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الثلاثاء، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن عدة غارات على أطراف مدينة إزرع بريف درعا غرب محافظة السويداء.

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ويأتي ذلك، بعد ساعات من غارات إسرائيلية استهدفت خلالها قوات سورية في مدينة السويداء على وقع التوتر والاشتباكات الدائرة منذ أيام، وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.

وفي الأثناء، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أوامر للجيش بمهاجمة قوات النظام السوري وأسلحته التي أُدخلت إلى منطقة السويداء في جبال الدروز بسوريا "فورًا"، ردًا على أنشطته ضد الطائفة، بحسب البيان.

ووفق البيان، تلتزم إسرائيل بمنع إلحاق الأذى بالدروز في سوريا، انطلاقًا من التحالف الذي أسماه بالأخوي العميق مع المواطنين الدروز في إسرائيل، وروابطهم العائلية والتاريخية مع دروز سوريا.

وقال نتنياهو وكاتس: نعمل على منع النظام السوري من إلحاق الأذى بالدروز، وضمان نزع السلاح من المنطقة المتاخمة لحدود إسرائيل مع سوريا.

وسبق لتل أبيب أن أكدت بأنها ستتدخل لحماية الأقلية الدرزية في حال تعرضها للتهديد، وحذّرت السلطات الانتقالية السورية من نشر قواتها في مناطق بجنوب البلاد محاذية لهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وشهدت مداخل محافظة السويداء اشتباكات عنيفة، بالتزامن مع بدء دخول قوات من الجيش إلى مركز المدينة عقب ترحيب رئاسة الطائفة الروحية للدروز الموحدين، بحسب إعلان وزارة الدفاع.