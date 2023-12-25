"يابا طلعني مش قادر أتنفس" ثم انقطع صوته إلى الأبد.. تفاصيل يرويها الحاج المنسي
يروي الحاج جميل المنسي مأساته مع الحرب في غزة بحزنٍ شديد جالسًا فوق ركام منزله الذي قصف بصاروخ إسرائيلي أودى بحياة ابنه وزوجته وحفيده قائلًا: "لقد سألني قبل القصف بدقائق إذا ما كنت أود شرب الشاي فأخبرته بأنني سأخلد إلى النوم وسأتناوله برفقته صباحًا".
وفي حديث خاص لـ "إرم نيوز"، يضيف المنسي والدموع في عينيه: "هممت بالخلود إلى النوم وإذ بزلزال.. ارتطم رأسي بالجدار ووقعت مغشيًا عليّ لدقائق، ومع أكوام الأحجار التي كانت تحيط بي من كل جانب، وعدم قدرتي على التحرك أيقنت بأن المنزل تعرض للقصف وانهار فوق رؤوسنا".
يتابع المنسي: "بدأت بمناداة أفراد العائلة، فسمعت صوت زوجتي تقول لي إنها بخير، اطمأن قلبي قليلًا، لكنني حين ناديت ابني الذي تركته قبل دقائق ولم يجبني، بدأت أشعر بالرعب يدب في قلبي من مجرد التفكير في فقدانه، ناديت مرة ثانية وثالثة وعاشرة ولم أجد أي رد، فانهرت باكيًا".
وأوضح الحاج المنسي أنه وبعد وقت بدأت طواقم الدفاع المدني والجيران بإخراجي وزوجتي من تحت الأنقاض، ولأنني أعرف مكان ابني ذهبت إلى ركام غرفته وإذ به يقول لي بصوت منهك وخافت: "يابا طلعني مش قادر أتنفس"، ثم انقطع صوته إلى الأبد، بدأت أصرخ بجنون للإسراع في إخراجه، ولكن حجم الركام احتاج لأكثر من ساعتين وكان قد فات الأوان.
يختم حديثه: أخرجناه بعد ساعتين هو وزوجته وابنه، كانوا جميعهم قد فارقوا الحياة، "لقد انفطر قلبي وأنا أرى فلذة كبدي وحفيدي وأمه شهداء، لقد كانوا مسالمين ومقبلين على الحياة وبناء أسرة، لكن طائرة إسرائيلية أنهت كل ذلك بلحظة".