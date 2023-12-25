"يابا طلعني مش قادر أتنفس" ثم انقطع صوته إلى الأبد.. تفاصيل يرويها الحاج المنسي‎

يروي الحاج جميل المنسي مأساته مع الحرب في غزة بحزنٍ شديد جالسًا فوق ركام منزله الذي قصف بصاروخ إسرائيلي أودى بحياة ابنه وزوجته وحفيده قائلًا: "لقد سألني قبل القصف بدقائق إذا ما كنت أود شرب الشاي فأخبرته بأنني سأخلد إلى النوم وسأتناوله برفقته صباحًا".

وفي حديث خاص لـ "إرم نيوز"، يضيف المنسي والدموع في عينيه: "هممت بالخلود إلى النوم وإذ بزلزال.. ارتطم رأسي بالجدار ووقعت مغشيًا عليّ لدقائق، ومع أكوام الأحجار التي كانت تحيط بي من كل جانب، وعدم قدرتي على التحرك أيقنت بأن المنزل تعرض للقصف وانهار فوق رؤوسنا".