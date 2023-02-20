موقع عبري: محادثات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بإشراف أمريكي

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الإثنين، عن "قناة اتصال سرية" بين مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والسلطة الفلسطينية، رغم إعلان الأخيرة وقف التنسيق الأمني بين الجانبين منذ نحو شهر.

وقال موقع "واللا" الإسرائيلي إنه "منذ أكثر من شهر تجري محادثات مباشرة بين مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية حسن الشيخ، في محاولة لمنع التصعيد".

وأضاف الموقع نقلاً عن مصادر سياسية إسرائيلية أنه "في الأيام القليلة الماضية عقد المسؤولان اجتماعاً لصياغة التفاهمات التي أدت إلى تأجيل التصويت في مجلس الأمن ضد الاستيطان الإسرائيلي".

ولفت إلى أن "الحكومة الأمريكية على علم بالمحادثات عبر القناة السرية، لكن ليس من الواضح ما إذا كان جميع رؤساء أحزاب التحالف على علم بوجودها، أو بمضمون المحادثات التي جرت".