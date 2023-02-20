موقع عبري: محادثات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بإشراف أمريكي
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الإثنين، عن "قناة اتصال سرية" بين مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والسلطة الفلسطينية، رغم إعلان الأخيرة وقف التنسيق الأمني بين الجانبين منذ نحو شهر.
وقال موقع "واللا" الإسرائيلي إنه "منذ أكثر من شهر تجري محادثات مباشرة بين مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية حسن الشيخ، في محاولة لمنع التصعيد".
وأضاف الموقع نقلاً عن مصادر سياسية إسرائيلية أنه "في الأيام القليلة الماضية عقد المسؤولان اجتماعاً لصياغة التفاهمات التي أدت إلى تأجيل التصويت في مجلس الأمن ضد الاستيطان الإسرائيلي".
ولفت إلى أن "الحكومة الأمريكية على علم بالمحادثات عبر القناة السرية، لكن ليس من الواضح ما إذا كان جميع رؤساء أحزاب التحالف على علم بوجودها، أو بمضمون المحادثات التي جرت".
وأوضح أنه "في الأسابيع التي سبقت أداء حكومة نتنياهو لليمين القانونية، بعث وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ رسالة إلى مكتب نتنياهو عبر الإدارة الأمريكية، مفادها أنه على الرغم من الخلافات العميقة، إلا أن السلطة الفلسطينية مستعدة للعمل مع رئيس الوزراء الجديد".
ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إنه "على الرغم من أن هذه ليست مفاوضات سياسية مع السلطة الفلسطينية، إلا أنه من المهم للغاية وجود قناة اتصال مباشر لنقل الرسائل وحل الخلافات والمشاكل على الأرض التي تمنع التصعيد".
وأكد مستشار الأمن القومي في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، تساحي هنغبي، "وجود محادثات" مع الفلسطينيين.
مضيفاً أنه "أبلغ الفلسطينيين بضرورة وقف الإجراءات القانونية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي".
لافتاً إلى أن "الفلسطينيين طالبوا إسرائيل بوقف الإجراءات أحادية الجانب مثل المداهمات داخل المدن الفلسطينية".