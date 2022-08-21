"حماس" تعتقل قياديًا بجناحها العسكري بعد وصفه بعض قيادات الحركة بـ"الخونة"

اعتقلت أجهزة الأمن التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، الأحد، أحد عناصر الجناح العسكري للحركة، عمل سابقًا في جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس في القطاع، بعد أن نشر فيديو شنَّ خلاله هجومًا لاذعًا على قيادات سياسية وعسكرية في حماس.

وقالت مصادر فلسطينية، إن أجهزة أمن حماس، اعتقلت تحسين خضر، من بلدة جباليا شمال قطاع غزة، بعد ساعات من نشره مقطع فيديو، هاجم فيه مسؤولين في حركة حماس، وطالب بفتح تحقيق معهم.

وبحسب الفيديو الذي ظهر فيه خضر، كان يتحدث عن مظلمة له رفعها لعدد من المسؤولين العسكريين والسياسيين في حركة حماس، ولمسؤولين في اللجنة الحكومية التي تديرها حماس في قطاع غزة.

وأشار خضر في مقطع الفيديو الذي نشره، إلى أن مظلمته وصلت إلى جميع القيادات العسكرية والسياسية في حماس، دون أن ينصفه أحد.

وهاجم خضر، رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، ورئيس لجنة العمل الحكومي عصام الدعاليس، وسلفه محمد عوض، كما هاجم القيادي البارز في كتائب القسام مروان عيسى.

ودعا في مقطع الفيديو، قائد كتائب القسام الجناح المسلح لحماس محمد الضيف، وعضو المكتب السياسي للحركة محمود الزهار، بفتح تحقيق مع عدد من قيادات الحركة العسكريين والسياسيين، واصفًا إياهم بـ“الخونة“.

وبحسب ما ذكرته مصادر محلية فلسطينية، فإن تحسين خضر الذي ظهر في الفيديو كان يعمل ضمن كوادر جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس، والذي تستخدمه الحركة لقمع معارضيها في قطاع غزة، إلا أنه تم فصله من الجهاز دون الكشف عن الأسباب.