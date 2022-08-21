السودان: ملتزمون بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن تسليم المطلوبين

أكدت السلطات السودانية، اليوم الأحد، التزامها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، حول مثول المطلوبين لدى المحكمة، وتقديم التسهيلات المطلوبة لجمع مزيد من الأدلة ضد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، غرب البلاد.

ووصل الخرطوم، في وقت متأخر من مساء السبت، وفد من المحكمة الجنائية الدولية، برئاسة المدعي العام كريم خان، في زيارة رسمية تمتد إلى خمسة أيام، لمتابعة التحقيق حول جرائم الحرب المرتكبة في إقليم دارفور.

وبحث وفد المحكمة، اليوم الأحد، مع عضو مجلس السيادة الانتقالي، الهادي إدريس، كيفية تعاون والتزام الحكومة السودانية ومساعدتها في مثول المطلوبين للمحكمة الجنائية وفقا للنصوص الواردة في اتفاق جوبا لسلام السودان، التي أقرت تسليم المطلوبين للمحكمة.

وقال بيان نشر على صفحة مجلس السيادة على موقع ”فيس بوك“، إن ”اللقاء تطرق إلى ضرورة العمل على تقديم التسهيلات الإدارية والترتيب لزيارات المسؤولين بالمحكمة الجنائية الدولية، للحصول على المزيد من المعلومات والأدلة التي تمكن المحكمة من أداء واجبها بالصورة المطلوبة“.

وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية عددا من قيادات ‏النظام السابق، على رأسهم المخلوع عمر البشير، ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين، وأحمد ‏هارون، بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في إقليم دارفور، ما بين عامي 2003 – 2004.

وكانت حكومة حمدوك السابقة سلمت المتهم الرابع علي عبدالرحمن الشهير بـ ”كوشيب“ إلى ‏المحكمة الدولية التي تحاكمه الآن في لاهاي‎.‎

كما التقى وفد المحكمة الجنائية، اليوم الأحد، وزير العدل المكلف، محمد سعيد الحلو، بمكتبه بالخرطوم، حيث أطلع الوفد الزائر على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت وزارة العدل في تصريح صحفي مكتوب، إن ”الوزير أكد استعداد حكومة السودان التام للتعاون مع المحكمة من أجل الوصول للعدالة“.

وكانت وزارة العدل قالت في تصريح سابق، إن زيارة مدعي المحكمة الجنائية الدولية تمتد إلى يوم 25 أغسطس/ آب الجاري، يجري خلالها عددا من اللقاءات والاجتماعات مع كبار المسؤولين في الدولة، كما سيقوم بزيارة إقليم دارفور غرب السودان.

من جهتها أعلنت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بالسـودان، ترحيبها بزيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، التي وصفتها بالتاريخية.

ويزور كريم خان ووفده المرافق له، يوم غد الإثنين، معسكري ”الحصاحيصا والحميدية“، بولاية وسط دارفور، حسب آدم رجال.

وقال رجال: ”نحيي شجاعة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان على حرصه وإصراره لزيارة المظلومين والمشردين وضحايا نظام البشير رغم التحديات والصعاب“.

وتابع: ”نيابة عن الضحايا والنازحين واللاجئين في المعسكرات، نعبر عن عميق شكرنا وسرورنا بهذه الزيارة التاريخية المهمة التي تبرهن أن المجتمع الدولي قد بدأ يخطو خطوات إيجابية وجادة في سبيل تحقيق العدالة للضحايا، ومحاكمة المجرمين الذين ارتكبوا الجرائم الفظيعة في دارفور“.

ولا يزال البشير وعبدالرحيم محمد حسين وأحمد هارون رهن التوقيف في الخرطوم منذ سقوط نظامهم في ‏‏11 نيسان/ أبريل 2019، بثورة شعبية، وتطالب محكمة الجنايات الدولية بتسليمهم ‏لمحاكمتهم بجرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.‏

وفي أغسطس/ آب 2021، صادق مجلس الوزراء السوداني على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في خطوة وصفت أنها خطوة باتجاه تسليم البشير وبقية المتهمين إلى المحكمة الدولية.