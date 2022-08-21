انفجار داخل السفارة البريطانية في بغداد

انفجرت أسطوانة غاز في مطبخ تابع للسفارة البريطانية، وسط العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، فيما سمع دوي الانفجار من قبل سكان المنطقة الخضراء.

وقالت مصادر أمنية عراقية لـ“إرم نيوز“، إن ”الانفجار الذي سُمع دويه في المنطقة الخضراء، كان داخل السفارة البريطانية، إذ انفجرت أسطوانة غاز في مطبخ خارجي“.

وأشارت تلك المصادر إلى أن الانفجار لم يُسبب سقوط ضحايا أو أضرارًا مادية.

وسادت حالة من القلق على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بشأن طبيعة الانفجار، بسبب وجود معتصمين داخل المنطقة الخضراء، تابعين لأنصار التيار الصدري، وآخرين تابعين للإطار التنسيقي.

وتتعرض البعثات والسفارات الأجنبية أحيانًا لخروقات أمنية، مثل الهجمات التي تنفذها ميليشيات مسلحة تابعة لإيران.

وقبل أشهر، كانت قد تعرضت المنطقة الخضراء في بغداد، والتي تضم سفارات الدول والمؤسسات الحكومية المهمة لهجمات بصواريخ ”الكاتيوشا“، أدت في بعض الأحيان إلى إلحاق خسائر مادية في المباني.

وتدين الحكومة العراقية الهجمات التي تتعرض لها السفارات في بغداد، وتؤكد على ملاحقة الفاعلين، فيما تنشر القوات الأمنية بين الفينة والأخرى أنباء عن العثور على منصات صواريخ معدة لاستهداف المنطقة الخضراء.