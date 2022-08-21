قمة عربية خماسية الإثنين في مدينة "العلمين" المصرية

كشف مصدر حكومي مصري، عن عقد قمة عربية خماسية، يوم غد الإثنين، في مدينة العلمين الجديدة، تضم قادة الإمارات ومصر والبحرين والأردن والعراق.

وقال المصدر الحكومي لـ“إرم نيوز“، إن ”مدينة العلمين ستشهد عقد قمتين، إحداهما خماسية بمشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، وملك البحرين حمد بن عيسى، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي“.

وأوضح المصدر ذاته، أن ”هناك قمة ثلاثية ستعقد عقب القمة الخماسية، ستضم السيسي والملك عبدالله والكاظمي، ضمن الآلية الثلاثية بين البلدان الثلاثة والخاصة بتنسيق ملفات التعاون بينهم، والمتعلقة بدرجة كبيرة بالجوانب الاقتصادية والمشروعات المشتركة.

وفي الأردن، أكدت قناة ”المملكة“ الرسمية، أن الملك عبدالله سيشارك في لقاء قمة يعقد في مصر يضم قادة مصر والعراق والإمارات والبحرين.

واستقبل السيسي، يوم الأحد، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مطار العلمين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الزعيمين ”عقدا لقاء تناولا خلاله تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمي والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية“.

وأوضح أن ”اللقاء شهد التأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية، من أجل توحيد جميع الجهود الرامية للتوصل إلى حلول دائمة للأزمات في دول المنطقة، تسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها، وتحقيق الاستقرار والسلام لشعوبها“.

كما بحث الجانبان ”مسارات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، والفرص العديدة الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب، وتعزز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية التي تدعم تطلعاتهما نحو تحقيق التنمية المستدامة، والتقدم والازدهار لشعبيهما الشقيقين“.