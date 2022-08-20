قناة عبرية: حزب الله يبني "غرفا صغيرة" عند الحدود الإسرائيلية

كشفت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية ”كان“، السبت، عن إنشاء حزب الله اللبناني غرفا صغيرة، في المناطق المحظورة عند الحدود الإسرائيلية.

وذكرت القناة العبرية في تقرير لها، إنه وخلال الشهرين الماضيين، نصب أعضاء حزب الله ما لا يقل عن 15 غرفة صغيرة، في منطقة يحظر تواجد الحزب اللبناني فيها، حسب قرار الأمم المتحدة رقم (1701).

وقالت القناة العبرية، إن: ”من يقومون بتشغيل وإدارة هذه الغرف والتي تحتوي على أسلحة خفيفة هم أعضاء في قوة رضوان، وحدة النخبة في حزب الله اللبناني“.

وأوضحت القناة، أن إحدى الوثائق المصورة أظهرت ناشطا يتبع عناصر الحزب اللبناني وهو يحاول إدخال (بندقية خرطوش)، مشيرة إلى أنه تعمد أن يرى الجيش الإسرائيلي البندقية التي حاول إدخالها.

كما نشرت القناة العبرية، مقاطع فيديو يظهر فيها أحد عناصر الحزب اللبناني، وهو يقوم بحركة تهديد ويمسك بسكين تجاه جنود الجيش الإسرائيلي المتواجدين في المنطقة الحدودية.

وأضافت القناة: ”هذا الاحتكاك يحدث بمعزل عن التوترات حول الحدود البحرية، لكنه يعد مصدر إزعاج خطير للجيش الإسرائيلي ”.

وأكدت القناة، أن كلا من الجيش اللبناني، وقوات اليونيفيل الدولية لا يقومان بعملهما ويحرصان على عدم التدخل في تلك التصرفات.

وتابعت القناة في تقريرها، في العام الماضي إزداد مقدار الاحتكاك على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية التماس بين حزب الله والجيش الإسرائيلي بنسبة (400٪).

وأشارت إلى وجود قدر كبير من التصعيد المحتمل في المجال التكتيكي المرتبط باستفزازات أعضاء حزب الله على الحدود مع الجانب الإسرائيلي، لافتة إلى أنه من المحتمل أن تتزايد هذه التصرفات، وبالتالي يحاول قوات الجيش الإسرائيلي التصرف بحكمة شديدة لمنع نفس التصعيد.

هذه المرة ليست الأولى التي يتم الكشف فيها عن مقرات ومواقع يقوم بانشائها الحزب بالقرب من إسرائيل، فقبل عدة أشهر كشف المتحدث باسم الجيش أفيحاي ادرعي، عن موقع أمامي جديد قام الحزب ببنائه على الحدود بين اسرائيل ولبنان بهدف جمع معلومات استخباراتية.

وفي ذات التقرير، نشر أدرعي، صوراً تظهر عناصر حزب الله اللبناني، وهم يمارسون نشاطاتهم من هذا الموقع منتحلين هوية نشطاء في جمعية لبنانية تعنى بالحفاظ على جودة البيئة.

وأكد أدرعي أن هذه الصور تثبت أن حزب الله يقوم مجدداً بخرق قرارات الأمم المتحدة وأهمها قرار رقم (1701).