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العراق يستدعي سفيره لدى الأردن بعد أزمة صور زوجته مع راغب علامة
تاريخ النشر: 20 أغسطس 2022 20:11 GMT
تاريخ التحديث: 20 أغسطس 2022 20:30 GMT

العراق يستدعي سفيره لدى الأردن بعد أزمة صور زوجته مع راغب علامة

استدعت وزارة الخارجية العراقية السبت سفيرها لدى الأردن، حيدر العذاري، على خلفية الضجة الحاصلة بسبب زيارة راغب علامة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد

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المصدر: بغداد - إرم نيوز

استدعت وزارة الخارجية العراقية السبت سفيرها لدى الأردن، حيدر العذاري، على خلفية الضجة الحاصلة بسبب زيارة راغب علامة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان مقتضب، إن ”الوزارة استقدمت سفير جمهوريّة العراق في المملكة الأردنيّة الهاشميّة حيدر العذاري إلى بغداد“.

وفي أول تعليق له على الضجة الحاصلة، قال الفنان راغب علامة في تصريح لوكالة ”شفق نيوز“ حول الأمر: ”في الحقيقة لم أسمع أي شيء“.

وأضاف، ”لا شيء عندي لأقوله، لكن تربطني بسعادة السفير علاقة عائلية قديمة وليست جديدة وأنا وعائلتي نكن له ولعائلته كل الاحترام والمحبة“، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية.

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وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بشأن الصور التي نشرها الفنان راغب علامة، عن زيارته إلى منزل سفير العراق لدى الأردن، وظهور الفنان اللبناني مع زوجة السفير في صور اعتبرت ”غير لائقة“.

وتم التقاط تلك الصور أثناء استضافة السفير وزوجته للفنان راغب علامة الذي أحيا قبل أيام حفلًا غنائيًا في مهرجان الفحيص في الأردن، وهي المشاركة الأولى له في هذا المهرجان.

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