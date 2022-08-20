العراق يستدعي سفيره لدى الأردن بعد أزمة صور زوجته مع راغب علامة

استدعت وزارة الخارجية العراقية السبت سفيرها لدى الأردن، حيدر العذاري، على خلفية الضجة الحاصلة بسبب زيارة راغب علامة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان مقتضب، إن ”الوزارة استقدمت سفير جمهوريّة العراق في المملكة الأردنيّة الهاشميّة حيدر العذاري إلى بغداد“.

المُتحدث بإسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف @DrAhmedAlSahhaf: وزارة الخارجيَّة تستقدم سفير جُمهُوريَّة العراق لدى المملكة الأردنيّة الهاشميّة حيدر العذاري @HaidarHadi إلى #بغداد. pic.twitter.com/jDi7Q1DyrW — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) August 20, 2022

وفي أول تعليق له على الضجة الحاصلة، قال الفنان راغب علامة في تصريح لوكالة ”شفق نيوز“ حول الأمر: ”في الحقيقة لم أسمع أي شيء“.

وأضاف، ”لا شيء عندي لأقوله، لكن تربطني بسعادة السفير علاقة عائلية قديمة وليست جديدة وأنا وعائلتي نكن له ولعائلته كل الاحترام والمحبة“، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بشأن الصور التي نشرها الفنان راغب علامة، عن زيارته إلى منزل سفير العراق لدى الأردن، وظهور الفنان اللبناني مع زوجة السفير في صور اعتبرت ”غير لائقة“.

وتم التقاط تلك الصور أثناء استضافة السفير وزوجته للفنان راغب علامة الذي أحيا قبل أيام حفلًا غنائيًا في مهرجان الفحيص في الأردن، وهي المشاركة الأولى له في هذا المهرجان.