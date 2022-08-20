بزعم نيتهن تنفيذ هجوم مسلح.. الجيش الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيات

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، إن الجيش الإسرائيلي أحبط هجوماً كانت تنوي تنفيذه فتيات فلسطينيات، حيث تم اعتقالهن على أحد الحواجز العسكرية في الضفة الغربية.

وقالت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية إنه ”تم إحباط هجوم فلسطيني، بعد أن تم اعتقال 3 فلسطينيات على حاجز قرب قلقيلية في الضفة الغربية“.

وأكدت الصحيفة أنه ضبط في مركبة الفتيات الثلاث سلاح من نوع كارلو ووصية، وخارطة، مشيرة إلى أنه تم استجوابهن من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن ”الفتيات الفلسطينيات الثلاث من محافظة نابلس، وقد اعترفن بنيتهن تنفيذ عملية إطلاق نار على حراس الأمن الإسرائيليين داخل معبر الياهو العسكري قرب قلقيلية“.

يأتي هذا الحادث بعد أقل من أسبوع على عملية إطلاق النار التي وقعت في مدينة القدس، وأسفرت عن إصابة عدد من الإسرائيليين بجراح خطيرة ومتوسطة.