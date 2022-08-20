أول تعليق رسمي على صور زوجة سفير العراق بالأردن مع راغب علامة

علقت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، على الصور المثيرة للجدل التي ظهرت فيها ميسم الربيعي زوجة حيدر منصور العذاري السفير العراقي في الأردن، مع الفنان اللبناني راغب علامة.

وأعلنت الوزارة، في بيان لها، عقب نشر الصور وتداولها بشكل واسع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنها ”ستتخذ إجراءً بحق سفيرها في الأردن، حيدر منصور، عقب ظهوره الأخير مع زوجته، رفقة الفنان راغب علامة“.

شكراً من القلب لسعادة السفير العراقي في #الأردن السيد حيدر منصور العذاري وزوجته السيّدة ميسم الربيعي على هذه الاستضافة الكريمة والرائعة والمُمتعة، وعلى هذا الترحيب والاستقبال الطيّب.

أسعدني جداً لقاؤكم الجميل في تلك الأجواء القريبة من القلب والمليئة بالحب والفرح 🙏❤️#راغب_علامة pic.twitter.com/ZyEQiENxm1 — RaghebAlama (@raghebalama) August 19, 2022

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في البيان: ”نتابع باهتمام ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من صور تعنى بسفير جمهورية العراق في المملكة الأردنية الهاشمية“.

وأضاف أن ”الوزارة تلفت عناية وسائل الإعلام والرأي العام إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزِّز قيم الدبلوماسية العراقية“.

يشار إلى أن الفنان اللبناني راغب علامة كان قد نشر عبر حسابه في تويتر صوراً تجمعه بسفير العراق لدى الأردن وزوجته، تضمنت وضعيات أثارت الجدل وصفها البعض بأنها ”غير لائقة“.

والتقطت تلك الصور أثناء استضافة السفير وزوجته للفنان راغب علامة الذي أحيا قبل أيام حفلًا غنائيًا في مهرجان الفحيص بالأردن، وهي المشاركة الأولى له في هذا المهرجان.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل صوراً أخرى ظهرت فيها زوجة السفير العراقي ملتصقة بالفنان اللبناني وتحتضن ذراعه، بينما ظهر علامة في إحدى الصور واضعاً يده على وسط زوجة السفير، وهو ما أثار انتقادات واسعة بين الناشطين العراقيين.

وطالب طيف واسع من الناشطين العراقيين باستدعاء السفير العراقي لدى الأردن وإقالته من منصبه ومحاسبته هو وزوجته، بسبب ما اعتبره البعض تمثيلاً دبلوماسياً سيئاً للبلاد في الخارج.