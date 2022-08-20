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صور لزوجة السفير العراقي بالأردن مع راغب علامة تثير الجدل
تاريخ النشر: 20 أغسطس 2022 13:26 GMT
تاريخ التحديث: 20 أغسطس 2022 14:15 GMT

صور لزوجة السفير العراقي بالأردن مع راغب علامة تثير الجدل

أثارت صور ميسم الربيعي زوجة السفير العراقي في الأردن حيدر منصور العذاري، برفقة الفنان اللبناني راغب علامة، جدلًا واسعًا بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛

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المصدر: نسرين العبوش - إرم نيوز

أثارت صور ميسم الربيعي زوجة السفير العراقي في الأردن حيدر منصور العذاري، برفقة الفنان اللبناني راغب علامة، جدلًا واسعًا بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب الوضعيات التي ظهرت فيها الربيعي بهذه الصور.

واعتبر ناشطون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الوضعيات في الصور ”غير لائقة“.

وتم التقاط تلك الصور أثناء استضافة السفير وزوجته للفنان راغب علامة الذي أحيا قبل أيام حفلًا غنائيًا في مهرجان الفحيص بالأردن، وهي المشاركة الأولى له في هذا المهرجان.

ونشر الفنان اللبناني الصور التي جمعته بالسفير وزوجته وعدد من النساء عبر حسابه في ”تويتر“، ليوجِه شكره للسفير وزوجته على هذه الاستضافة والترحيب الذي حظي به، واصفًا أجواء اللقاء بأنها ”أجواء قريبة من القلب ومليئة بالحب والفرح“.

 

وشكلت تلك الصور محور حديث النشطاء العراقيين الذين أبدوا استغرابهم واستياءهم من وضعيات زوجة السفير التي احتضنت الفنان اللبناني وتفاعلت معه بنظرات ”عاطفية وغير لائقة“، وفق ما وصفها النشطاء.

وكثرت التدوينات الناقدة للسفير الذي ظهر ببعض الصور إلى جانب زوجته التي كانت أقرب إلى الفنان راغب علامة منه، وهو ما اعتبره البعض ”تصرفًا غريبًا من السفير وينم عن انعدام غيرة منه على زوجته“.

وأعاد الكاتب العراقي ميثاق صالح نشر الصور، مرفقًا إياها بوجوه تعبيرية تشير إلى حالة تعجب واستغراب.

وأبدى الكاتب براء أحمد استغرابه من موقف السفير تجاه زوجته، قائلًا: “سعادة السفير أنت متأكد هاي زوجتك لو شنو شجاي يصير“.

وقال الدكتور ضياء الدليمي: ”السفير العراقي في الأردن حيدر منصور العذاري وزوجته يستضيفان المطرب راغب علامة، وزوجة السفير تخلط بين زوجها والضيف. إن صح الخبر المفروض هذا السفير فورا يعزل فإذا لم يملك الغيرة على زوجته فكيف سوف يغير على وطنه ؟!“.
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