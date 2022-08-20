صور لزوجة السفير العراقي بالأردن مع راغب علامة تثير الجدل

أثارت صور ميسم الربيعي زوجة السفير العراقي في الأردن حيدر منصور العذاري، برفقة الفنان اللبناني راغب علامة، جدلًا واسعًا بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب الوضعيات التي ظهرت فيها الربيعي بهذه الصور.

واعتبر ناشطون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الوضعيات في الصور ”غير لائقة“.

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وتم التقاط تلك الصور أثناء استضافة السفير وزوجته للفنان راغب علامة الذي أحيا قبل أيام حفلًا غنائيًا في مهرجان الفحيص بالأردن، وهي المشاركة الأولى له في هذا المهرجان.

ونشر الفنان اللبناني الصور التي جمعته بالسفير وزوجته وعدد من النساء عبر حسابه في ”تويتر“، ليوجِه شكره للسفير وزوجته على هذه الاستضافة والترحيب الذي حظي به، واصفًا أجواء اللقاء بأنها ”أجواء قريبة من القلب ومليئة بالحب والفرح“.

شكراً من القلب لسعادة السفير العراقي في #الأردن السيد حيدر منصور العذاري وزوجته السيّدة ميسم الربيعي على هذه الاستضافة الكريمة والرائعة والمُمتعة، وعلى هذا الترحيب والاستقبال الطيّب.

أسعدني جداً لقاؤكم الجميل في تلك الأجواء القريبة من القلب والمليئة بالحب والفرح 🙏❤️#راغب_علامة pic.twitter.com/ZyEQiENxm1 — RaghebAlama (@raghebalama) August 19, 2022

وشكلت تلك الصور محور حديث النشطاء العراقيين الذين أبدوا استغرابهم واستياءهم من وضعيات زوجة السفير التي احتضنت الفنان اللبناني وتفاعلت معه بنظرات ”عاطفية وغير لائقة“، وفق ما وصفها النشطاء.

وكثرت التدوينات الناقدة للسفير الذي ظهر ببعض الصور إلى جانب زوجته التي كانت أقرب إلى الفنان راغب علامة منه، وهو ما اعتبره البعض ”تصرفًا غريبًا من السفير وينم عن انعدام غيرة منه على زوجته“.

وأعاد الكاتب العراقي ميثاق صالح نشر الصور، مرفقًا إياها بوجوه تعبيرية تشير إلى حالة تعجب واستغراب.

راغب علامة يشكر السفير العراقي في الاردن على حسن الضيافة 😯😯😯 pic.twitter.com/5HY49VYf7l — MITHAK SALEH (@MITHAKSALEH) August 20, 2022

وأبدى الكاتب براء أحمد استغرابه من موقف السفير تجاه زوجته، قائلًا: “سعادة السفير أنت متأكد هاي زوجتك لو شنو شجاي يصير“.

سعادة السفير انت متأكد هاي زوجتك لو شنو شجاي يصير — Baraa Ahmed (@Baraa_ahmd) August 20, 2022

وقال الدكتور ضياء الدليمي: ”السفير العراقي في الأردن حيدر منصور العذاري وزوجته يستضيفان المطرب راغب علامة، وزوجة السفير تخلط بين زوجها والضيف. إن صح الخبر المفروض هذا السفير فورا يعزل فإذا لم يملك الغيرة على زوجته فكيف سوف يغير على وطنه ؟!“.

