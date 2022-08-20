العراق يعلن مقتل "قيادات مهمة" في "داعش" بضربات جوية

أعلن العراق، يوم السبت، مقتل ”قيادات مهمة“ في تنظيم ”داعش“ المتشدد، خلال ضربات نفذها سلاح الجو شمال العاصمة بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني الرسمية، إن الضربات الجوية استهدفت تلك القيادات ”في سلسلة جبال حمرين ضمن محافظة صلاح الدين (شمال بغداد)“.

وأشارت في بيان إلى أن العملية جاءت بناء على ”معلومات استخبارية دقيقة من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية“.

وذكر البيان أنه ”سيتم الكشف عن التفاصيل الكاملة لأسماء ومناصب قيادات تنظيم داعش الإرهابي المهمة، الذين قتلوا خلال الضربات الجوية لطائرات القوة الجوية العراقية“.

وأوضح أن ”وكالة الاستخبارات تعمل وفق خطة معدة لإنهاء تواجد تنظيم داعش على أرض العراق“.

وبالرغم من مرور أكثر من 5 سنوات على إعلان تحرير العراق أراضيه من سيطرة ”داعش“، إلا أن القوات الأمنية لا تزال تشن عمليات أمنية وعسكرية لملاحقة عناصر التنظيم في عدد من المدن والمناطق.

ويواصل عناصر ”داعش“ هجمات متفرقة في عدد من المناطق المحررة من سيطرته، ما يؤدي إلى سقوط العديد من الضحايا في صفوف القوات الأمنية والمواطنين.