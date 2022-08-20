الصومال.. 12 قتيلا على الأقل في حصار "فندق حياة"

قتل 12 شخصا على الأقل في العاصمة الصومالية مقديشو بعد أن هاجم متشددون من حركة الشباب فندقا مما أدى إلى حصار لا تزال السلطات تحاول إنهاءه.

واقتحم المهاجمون ”فندق حياة“ مساء أمس الجمعة، بسيارتين ملغومتين قبل أن يدخلوه وهم يطلقون نيران أسلحتهم، ويسيطروا على المنشأة.

وقال ضابط مخابرات، عرف نفسه باسم محمد فقط، لـ ”رويترز“: ”تأكدنا حتى الآن من مقتل 12 شخصا معظمهم مدنيون. العملية على وشك الانتهاء لكنها ما زالت مستمرة“.

وأفاد شهود بأن أصوات انفجارات دوت في أثناء الليل بينما حاولت القوات الحكومية انتزاع السيطرة على الفندق من المسلحين.

وأضافوا أن الاشتباكات دمرت أجزاء كبيرة من الفندق.

وأعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم، بحسب ترجمة لمجموعة ”سايت“ للاستخبارات التي تتابع بيانات الجماعات المتشددة.

وتقاتل الجماعة للإطاحة بالحكومة الصومالية منذ أكثر من عشر سنوات، وتسعى لتأسيس نظام للحكم على أساس تفسير متشدد للشريعة الإسلامية.

وفندق حياة هو جهة مفضلة يرتادها أعضاء البرلمان ومسؤولون حكوميون آخرون.

لكن، لم ترد معلومات فورية عما إذا كان أي منهم متواجدا في الفندق.