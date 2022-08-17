غانتس يعلن تصنيف 3 مؤسسات فلسطينية "إرهابية"

صادق وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الأربعاء، على تصنيف 3 مؤسسات فلسطينية تابعة للجبهة الشعبية ”كمنظمات إرهابية“ بشكل نهائي.

وذكرت القناة ”7“ العبرية، أن غانتس ”أعلن اعتبارا من أكتوبر من العام 2021، مؤسسات اتحاد لجان المرأة، وبيسان، وأدمير، منظمات إرهابية، وأصدر إعلانا بذلك يحدده القانون في إسرائيل“.

ووفق القناة العبرية، لم تطعن المؤسسات الثلاث -وهي أفرع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- في إعلانها كمنظمات إرهابية في إسرائيل، لذلك أقرت إسرائيل التصنيف بشكل نهائي.

وأضافت القناة أنه ”في الوقت نفسه رفض قائد القيادة المركزية الاعتراضات التي قدمتها هذه المؤسسات الثلاث، وكذلك اعتراضات مؤسستين أخريين هما الحق والحركة العالمية لحماية الأطفال- فرع فلسطين، على إعلانها منظمات إرهابية في مناطق الضفة الغربية“.

وأوضحت القناة، أن هذه المؤسسات ”تعمل تحت شعار الأنشطة الإنسانية للنهوض بأهداف الجبهة الشعبية، وتقوية التنظيم وتجنيد النشطاء، وكذلك المساعدة في جمع الأموال للتنظيم باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب“.

وأشارت إلى أن المؤسسات الخمس ”تخضع لسيطرة الجبهة الشعبية، وتوظف نشطائها في المناصب الإدارية والميدانية، كما تعمل على إخفاء انتمائهم خوفا من الملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية في إسرائيل وفي الدول التي تجمع فيها المنظمات تبرعات لأنشطتها“.

وبينت أن ”الإعلان عن هذه المنظمات والكشف عن أنها أذرع مقنعة لتنظيم الجبهة الشعبية، هو جزء من جهد مشترك بين جهاز الأمن العام الشاباك، والمقر الوطني للحرب الاقتصادية ضد الإرهاب (EMT) في وزارتي الدفاع والخارجية بإسرائيل“.