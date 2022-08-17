البرنامج السعودي لإعمار اليمن يوقع عقد تشغيل مستشفى عدن بـ90 مليون دولار

أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، يوم الأربعاء، توقيع عقد مشروع تشغيل وإدارة مستشفى عدن العام، وهو الأكبر في المدينة الساحلية جنوب البلاد، بتكلفة 330 مليونًا و500 ألف ريال سعودي (نحو 90 مليون دولار).

وقال البرنامج السعودي في بيان إن تشغيل المستشفى سيبدأ خلال 90 يومًا بعد اكتمال استعدادات الطاقم الطبي، واختبارات أجهزة المستشفى، ووصول الأدوية والمستلزمات الطبية.

وسيستفيد من المستشفى سنويًا ما يقارب 438 ألف شخص من مختلف مناطق مدينة عدن الساحلية، العاصمة المؤقتة لليمن، والمحافظات المجاورة لها.

وتبلغ مساحة المستشفى 20 ألف متر مربع، ويضم 270 سريرًا، و14 عيادة طبية متخصصة، ومن المنتظر أن يبدأ العمل بطاقة 50% في السنة الأولى، استجابة للحاجة العاجلة للمنطقة، على أن يصل إلى كامل طاقته خلال السنة الثانية، وفقًا للبيان الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية.

وقال مسؤول بوزارة الصحة اليمنية لـ“رويترز“ إن مستشفى عدن ستديره شركة دولية متخصصة بهدف تقديم خدمات طبية متميزة، وتحسين أداء القطاع الصحي، ورفع جودة الخدمات المقدمة في المدينة، مقر الرئاسة والحكومة المعترف بها دوليًا، وما جاورها.

وأكد المسؤول أن السعودية قد استكملت، قبل شهرين، أعمال إعادة تأهيل وتطوير مستشفى عدن بعد عامين من بدء العمل، وإنشاء مركز متخصص لعلاج القلب بجواره بسعة 50 سريرًا، وبتكلفة تبلغ قرابة 45 مليون دولار، بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.

وأنشأت السعودية مستشفى عدن، في العام 1994، بمنحة من الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز آنذاك، لكن المستشفى تعرض للإهمال والتخريب عقب حرب 1994 وماتلاها من أحداث سياسية، واضطرابات أمنية، شهدتها البلاد.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن من تدهور حاد في خدماته بعد توقف نحو نصف المرافق الصحية نتيجة الصراع الدائر في البلاد منذ أكثر من 7 سنوات، والنقص الشديد في تمويل القطاع.