وفاة فريد مكاري نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الأسبق

توفي نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الأسبق فريد مكاري عن عمر يناهز 75 عاما، صباح اليوم الأربعاء.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن مكاري توفي بعد صراع مع المرض.

وعمل مكاري في شركتي أوجيه السعودية وأوجيه العالمية اللتين أسسهما رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري.

ودخل مكاري المعترك السياسي للمرة الأولى عبر الانتخابات النيابية في عام 1992 وفاز بالمقعد النيابي الأرثوذكسي في الكورة، وأعيد انتخاب مكاري عن المقعد نفسه في انتخابات 1996 و2000 و2005.

وبين العامين 1995 و1996، شغل مكاري منصب وزير الإعلام في الحكومة التي ترأسها رفيق الحريري.

وبعد مقتل رفيق الحريري، كان مكاري أحد أبرز الوجوه في ”ثورة الأرز“، وفاز في الانتخابات النيابية في العام 2005 من ضمن لائحة تحالف قوى الـ14 من آذار.

ومنذ العام 2005، انتخب نائبًا لرئيس مجلس النواب.