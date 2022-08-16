شولتس يرد على عباس: عبارة فصل عنصري غير ملائمة لوصف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

رفض المستشار الألماني أولاف شولتس، الثلاثاء، استخدام كلمة فصل عنصري لوصف العلاقات بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وذلك بعد اجتماع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وقال شولتس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عباس في برلين، إنه ”من الطبيعي أن يكون لدينا تقييم مختلف فيما يتعلق بالسياسة الإسرائيلية، وأريد أن أقول صراحة هنا إنني لا أؤيد استخدام كلمة الفصل العنصري ولا أعتقد أنها تصف الوضع بشكل صحيح“، وفق ما ذكرت ”رويترز“.

وكان عباس قد اعتبر أن ”تقويض حل الدولتين المستند إلى حدود 1967 من جانب إسرائيل وتحويله إلى واقع الدولة الواحدة بنظام أبارتايد، فصل عنصري، الذي تمارسه إسرائيل الآن علينا لن يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة“.

وبحث عباس مع المستشار الألماني، في العاصمة الألمانية برلين التي وصلها أمس الاثنين، تطورات القضية الفلسطينية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ”وفا“.

وأفادت ”وفا“ بأن عباس أطلع المستشار الألماني على ”الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته الإسلامية والمسيحية، والتسارع الخطير في وتيرة الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي“.