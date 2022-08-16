استقالة وزير المالية العراقي علي علاوي

قدم وزير المالية العراقي علي علاوي، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه، إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال مصدر حكومي عراقي، لـ“إرم نيوز“، إن ”وزير المالية العراقي علي علاوي قدم استقالته إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة حاليا وسط العاصمة العراقية بغداد“.

وأوضح المصدر أن ”سبب الاستقالة جاء وفقا لطلب علاوي نظرا لما يمر به العراق من أوضاع غير مستقرة“.

ووافق الكاظمي على طلب الاستقالة، وستدير الوزارة حاليا الوكيل الأقدم للوزير طيف سامي.

من جانبها، أكدت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن علاوي قدم استقالته خلال جلسة مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء.

وعلق المحلل السياسي العراقي علي البيدر في تغريدة له عبر ”تويتر“، على استقالة علاوي، قائلا إن ”تقديم وزير المالية استقالة في هكذا ظرف حساس يدل على عدم قدرته على الاستمرار في تنفيذ أوامر وتوجيهات جهات معينة تريده أن يكون أداة لتحقيق مصالحها حتى لو احترق الوطن والمواطن“.

وبين البيدر في تغريدة على ”تويتر“، أن ”الرجل لا يقدر على مجابهتها أو تنفيذ ما تريد ولا تستطيع الدولة حمايته، فقرر ترك المنصب حفاظا على اسمه وحياته“.

ودخلت الأزمة السياسية في العراق التي أعقبت تنظيم الانتخابات البرلمانية، شهرها العاشر على التوالي، دون أي بوادر تلوح بالأفق بحل قريب خلال الفترة الحالية، بعد تعليق مجلس النواب عمله إثر سيطرة المئات من أتباع التيار الصدري على مبنى البرلمان.