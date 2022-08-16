العراق.. الصدر يتهم الإطار التنسيقي بمحاولة إشعال "حرب أهلية"

اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الثلاثاء، الإطار التنسيقي، بمحاولة إشعال ”حرب أهلية“ في العراق، من خلال التظاهرات المضادة لتظاهرات الصدريين.

وجاء اتهام الصدر بعد ساعات من دعوة الإطار التنسيقي -الذي يجمع الكتل والأحزاب الموالية والمدعومة من إيران- أنصاره لتظاهرة حاشدة دون تحديد موعدها ومكانها.

وتأتي دعوة ”الإطار“ كرد على تظاهرة التيار الصدري الي كانت مقررة السبت المقبل، والتي طالب الصدر أنصاره خلالها بالزحف المليوني نحو المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيان نشره عبر تويتر: ”مستمرون بالإصلاح ومستمرون بالثورة ضد فسادكم أيها الفاسدون، وسياستكم بالتشبه بخطواتنا دليل على إفلاسكم والإصرار على فسادكم“.

وأضاف: ”إن كنتم تراهنون على حرب أهلية فأنا أراهن على الحفاظ على السلم الأهلي، وإن الدم العراقي غالٍ بل أغلى من كل شيء، وسيبقى الشعب على اعتصامه حتى تحقيق مطالبه“.

وأعلن الصدر تأجيل موعد تظاهرة السبت المقبل ”إلى إشعار آخر“، قائلا ”حبا بالعراق وعشقا لشعبه ومقدساته، أعلن تأجيل موعد تظاهرة يوم السبت إلى إشعار آخر“.

وتابع: ”لكي أفشل مخططاتكم الخبيثة ولكي لا أغذي فسادكم بدماء العراقيين الذين راح الكثير منهم ضحية لفسادكم وشهواتكم، ولكي تبقى قيادات الفساد تعيث في الأرض فسادا“.

وأكد الصدر على ضرورة ”سلمية الاحتجاجات والحفاظ على دمائكم ودماء القوات الأمنية والحشد الشعبي“.

ودخلت الأزمة السياسية في العراق التي أعقبت تنظيم الانتخابات البرلمانية، شهرها العاشر على التوالي، دون أي بوادر تلوح بالأفق بحل قريب خلال الفترة الحالية، بعد تعليق مجلس النواب عمله إثر سيطرة المئات من أتباع التيار الصدري على مبنى البرلمان.