إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بنيران صديقة في الضفة الغربية

أصيب عدد من الجنود الإسرائيليين بجراح متفاوتة، مساء الإثنين، في حادثة إطلاق نار ذاتية، بعد أن اشتبه الجنود الإسرائيليون في بعضهم البعض بالقرب من الشويكة بمدينة طولكرم في الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه ”وردت تقارير عن عملية إطلاق نار تخريبية في منطقة التماس بالقرب من طولكرم“، إلا أنه قال لاحقاً إن ”التحقيق الأولي يتضح أن الحديث ليس عن عملية إطلاق نار، وإن ظروف إطلاق النار لا تزال قيد الفحص“.

#عاجل من التحقيق الأولي يتضح ان الحديث ليس عن عملية اطلاق نار. ظروف اطلاق النار لا تزال قيد الفحص https://t.co/6dPfJUsKJe — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 15, 2022

وقالت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ الإسرائيلية إنه ”في نهاية تحقيق أولي، هذا ليس إطلاق نار من قبل مسلحين فلسطينيين، بل إطلاق النار من قوات الجيش، ولكنه حادث خطير للغاية“، مشيرة إلى أنه ”لم يسمح بعد بنشر تفاصيله“.

وأضافت أنه ”تم إطلاق النار بالقرب من طولكرم، وقال الجيش الإسرائيلي في البداية إنه هجوم وبدأت القوات عمليات بحث مكثفة، ولكن بعد ذلك استبعد الجيش الإسرائيلي احتمال أن يكون مسلحون فلسطينيون قد فتحوا النار“.

وتابعت أنه ”يجري التحقيق في ملابسات الحادث الذي وقع أثناء فترة تأهب عالية، وبعد أقل من يومين من حادثة إطلاق نار في القدس“.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن عدداً من الجنود الإسرائيليين أصيبوا، بينهم إصابة في حالة الخطر، في حين تفرض الجهات العسكرية الإسرائيلية رقابة على نشر تفاصيل الحادثة.